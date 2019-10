CRO COP RAZOTKRIO PIJETRAJA: ‘Iskustvo mu je nula, uvijek će ostati provincijski trener, učio se na nama!’

Autor: Dnevno

Sukob između bivšeg izbornika hrvatske boksačke vrste Leonarda Pijetraja i njegovog također bivšeg boksača Filipa Hrgovića, pa i Željka Mavrovića, a potom i HOO-a, lagano jenjava, no tko je je u pravu, i tko je zapravo kakav, ostaje nepoznanica. Do danas. Za one koji ne znaju, proslavljeni hrvatski borac mješovitih borbi Mirko Filipović, također je bio dio Pijetrajevog tima na samom začetku svoje profesionalne borilačke karijere.

U jednom od svojih gostovanja na popularnom Podcast Inkubatoru, Pijetraj je na račun svog bivšeg štičenika Filipovića iznio slijedeće objede:

“Cro Cop je bio veliki radnik, volio je trenirati i bio je izuzetno fizički jak. Tada nije bio posebno psihički stabilan, ali je imao jaku želju da uspije. Njegov ego mu je bio veliki motiv i zato je uspio. U boksu je bio solidan, u našim uvjetima dobar, ali u svjetskim razmjerima ne. Taj psihički segment mu nije to dopuštao jer nije mogao podnijeti tu blisku borbu s izmjenama udaraca. Razlog je taj što od početka nije trenirao boks, a da jest, možda bi bio bolji. Bio je potencijal u to vrijeme, ali svakako nije spadao među naše najbolje teškaše. Iako su promotori bili zainteresirani za njega. On je jednostavno otišao u sport koji mu je bolje odgovarao.”

“Bio je čovjek koji je bio u pravo vrijeme na pravom mjestu i ostvario je karijeru koju bih svakome poželio. Trenirao sam ga tri godine i naš razlaz nije bio neko ugodno iskustvo. Dogodilo se slično kao i s drugima. Kad me trebaš sam najbolji na svijetu, kada me više ne trebaš, tko me šiša. Ali to je normalno. Sve što je napravio u karijeri je zaslužio. Borio se za to. Sve što je zaradio, je bez sumnje i zaslužio”, objasnio je bivši izbornik boksačke vrste.

Popularni Cro Cop nije ostao imun na prozivke nego je u istom Podcastu iznio svoju obranu:





“Leonardo je bio veliki radnik i boksački entuzijast, bio je dostupan 0-24, svi boksači išli su kod njega. Ja ga ne želim vrijeđati i omalovažavati, ali predstavlja se kao veliki znalac i autoritet. To nije tako. Sazrio je kroz te godine, ali koliko ja znam, on ima pet borbi i pitanje je li u ijednoj pobijedio, iskustvo mu je nula.

Kad smo tamo trenirali, pružio nam je utočište i hvala mu na tome, ali on ima krivu trenersku filozofiju. Tko god dođe kod njega, on vadi ugovore, s Hrgovićem je sad na sudu, sa Sepom je htio neki ugovor na 10 godina, to ne funkcionira tako. Normalno je da bude plaćen ako s nekim putuje i odvaja svoje vrijeme za to, ali ne može nekoga ucjenjivati ako taj netko s njim nije zadovoljan. Taj ugovor nije presudan, to ne ide tako. Karma mu ne da, nikad neće uzeti kunu. Kad smo trenirali, on se trudio maksimalno, učio je na nama. Subotom nas je postrojio i imali smo sat plesa. Stjepan Božić koji je imao iskustva u plesu, pustio je čovjek E.T. i mi smo plesali. On je negdje čuo da je to tako dobro i mi smo plesali. Pa smo jedno vrijeme radili jogu i pozdrav suncu, pa makrobiotika, on je samo učio na nama. Nemaš ti vremena biti neiskusan trener koji uči na ljudima. Tu je došao i pričao kako je najveća kriza u profesionalnom boksu između šeste i osme runde.”

Nastavio je Filipović iznositi iskustvo iz prve ruke:

“Kako on to zna? Nikad nije čuo gong druge runde jer su ga nokautirali ili iznosili van jer je bio diskvalificiran zbog držanja ili nešto. Ne želim da se to pretvori u pljuvačinu, ali odakle mu hrabrost da priča kad je kriza u profi boksu? Tako može bilo tko. Ja prenosim svoje znanje koje sam stekao krvlju. Pijetraj je rekao jednu veliku neistinu. Pitali su ga zašto se razišao sa mnom, a istina je da me potjerao. Otišao bih ja i sam, ali on me potjerao. Otišao sam 1996. u Japan i tamo se nisam borio tri godine jer mi je Cikatić, koji je sada bolestan i želim mu sve najbolje, stavio lokot na karijeru. Iskoristio sam to vrijeme da odradim treninge u profesionalnom boksu i bilo mi je odlično, trenirali smo kod Leonarda, ja sam nekoliko put bio prvak Hrvatske. Boksao sam s velikim imenima, europskim, svjetskim i olimpijskim prvacima.

“U mojim prvim mečevima Leonardo je bio u mom kutu. Prva dva protivnika sam nokautirao, a treći meč sam izgubio jer sam bacio dva low kicka manje od protivnika. Loše sam ušao u meč jer me Leonardo nije znao dobro pripremiti. Pijetraj mi je nakon tog poraza rekao da me više ne želi trenirati jer mu prigovaraju ljudi iz profesionalnog boksa. Nakon toga sam ga pitao za ugovor koji mi je nudio prije odlaska u Japan, a ja nisam razmišljao i potpisao sam na 5 godina. Rekao mi je da zanemarim ugovor, da nije važno i razišli smo se u prijateljskim odnosima. Nakon 20 dana nazvali su me Japanci da se borim s Mikeom Bernardom kojeg sam kao autsajder nokautirao i ostalo je povijest. Onda mi se opet javio Leonardo. Naglasio mi je da imamo ugovor i da imam obaveze prema njemu. E, sad mu se vraća karma zbog koje će uvijek ostati provincijski trener.”

Dio razgovora i druge detalje koji se odnose na Pijetraja možete poslušati od 2:54:20 do 3:07:00 minute.