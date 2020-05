CRNOGORSKI STRUČNJAK NAPUŠTA PPD ZAGREB: Klub zasut negativnim komentarima

“Zbog osobnih razloga je odstupio s ove pozicije te napušta Zagreb. Želimo mu sreću u budućem radu! Hvala Vuja”, objavio je klub na svojoj Facebook stranici.

Ovakav scenarij suradnje crnogorskog stručnjaka i kluba iz Zagreba u najmanju je ruku neočekivan pošto je Vujovićeva odluka stigla tek tri dana nakon što se vratio u hrvatsku metropolu na prvi zajednički trening s ekipom nakon korona-pauze.

U rujnu je drugi put došao na Zagrebovu klupu na kojoj je bio od 2014. do 2016. godine.

“Nisam htio imati klub do Nove godine, do Europskog prvenstva, ali kada se Zagreb javio lako smo se dogovorili. Pružili su mi ruku u teškim trenucima i to se pamti. Moram priznati da su iz Slovenskog rukometnog saveza dobro prihvatili moj pristanak na poziv Zagreba”, govorio je Vujović na drugom dolasku u Zagreb prije osam mjeseci.

Dok ga nije bilo, njegovi su pomoćnici odrađivali posao sa zagrebašima na travnjacima NK Trešnjevke a Vujović je bio zadovoljan.

“Kondicijski trener držao ih je na zadovoljavajućoj fizičkoj razini, no sad ćemo polako uvoditi specifične rukometne vježbe s loptom. Jako je teško raditi rukometni trening bez kontakta, no moramo se pridržavati uputa i nadati se da će nam uskoro dopustiti naše normalne treninge.”

Na Facebook stranici kluba pojavila su se i “slobodna” tumačenja razočaranih navijača PPD Zagreba koji uzroke razlaza vide upravo u klubu.