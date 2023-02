CRNI DAN ZA MALU ZEMLJU, POGINULI MLADI SPORTAŠI: Čekali su nastup na turniru, od hotela ostala ruševina

Velika bol pogodila je Tursku zbog razornih potresa zbog kojih se još traga za mogućim preživjelima i za tijelima smrtno stradalih u ruševinama, a bol zahvaća i druge zemlje čiji su državljani među žrtvama potresa.

Među pogođenima je i Cipar. Mala europska otočna država tuguje zbog gubitka života 16 mladih sportaša i sportašica iz školskih odbojkaških ekipa sa Sjevernog Cipra, iz entiteta koji priznaje Turska. Sportaši i sportašice došli su igrati na turniru u Turskoj, a stradali su u gradu Adiyamanu na turskom jugoistoku, u dijelu zemlje jako pogođenom potresima.

Hotel u kojem su odsjele mlade školske ekipe sa svojom pratnjom je razoren, ostala je samo ruševina, a u potrazi za preživjelima u delegaciji od sveukupno 39 članova, 24 sudionika te ekipe bili su odbojkaši i odbojkašice u dobi od 11 do 14 godina.

S posljednjim žrtvama, smrtno stradalih je 16.

From the BBC: The bodies of 16 people from the Northern Cyprus volleyball team were found in the hotel wreckage in Adıyaman, after the earthquake. https://t.co/PzH750Lyul

Za agenciju AFP, razmjere ove tragedije komentirao je Nazim Cavusoglu, ministar obrazovanja u ciparskom entitetu bliskom Turskoj.

“Ovdje smo od ponedjeljka, zajedno s obiteljima. Ovdje su i naši dobrovoljci koji pomažu. Čekat ćemo, bit ćemo ovdje dok se sve razrušeno ne makne i dok ne pronađemo svu djecu”, kazao je ministar.

Iz drugog izvora iz vlasti, AFP je donio informaciju da tragedijom pogođena delegacija ne očekuje pronalazak novih preživjelih, no traga se za tijelima koja i dalje nisu otkrivena.

Two dozen children from northern #Cyprus were on a school trip to join volleyball tournament in #Turkey when a massive quake hit their hotel.The only thing that remains of it now is a flagpole. our @AFP report from the collapsed hotel:https://t.co/Mr5JnWeySv pic.twitter.com/P9XIRkaRLd

