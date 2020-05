ČOVJEK REKAO ISTINU: Osvajanje turnira bez navijača nema istu težinu

Autor: J.V.H.

Marin Čilić, gost SK podcasta u petak, rekao je da će teniski mečevi bez prisustva navijača izgledati kao pripremni, kao i da će se titule osvojene na takav način pamtiti na drugi način.

US Open bi trebao početi 31. kolovoza, a organizatori trenutno razmatraju nekoliko scenarija, među kojima je i onaj da se igra pred praznim tribinama.”Vjerujem da ćemo se manje-više osjećati kao da su to trening mečevi. U godinama koje će uslijediti uvijek će se govoriti: ‘Znate, taj momak je osvojio US Open 2020. bez navijača’. Mislim da neće imati istu težinu”, istaknuo je Čilić za Reuters.

Marin je svoj najveći uspjeh ostvario na US Openu koji je osvojio 2014. godine pobijedivši u finalu Japanca Keia Nishikorija. Zbog problema oko međunarodnih putovanja, Čilić kaže da tenis ne mora žuriti s nastavkom zbog posebnosti u odnosu na druge sportove.

“Teniska sezona razlikuje se od onih kakve imaju u nogometu i košarci. Oni ih moraju završiti, sljedeća sezona ovisi o ovoj. Što se tiče tenisa, ako počnemo u prosincu ili siječnju, to ne mijenja mnogo. Vjerujem da nećemo imati turnire bez navijača. Cijelu Tour ovisi o sponzorima i ljudima koji dolaze na turnire. Sponzori ulažu novac jer ljudi dolaze gledati tenis i vide igrače”, naglasio je Čilić.