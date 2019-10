COSTA ‘NA STEROIDIMA’: ‘Mogu doslovno ubiti Adesanyju u kavezu! Ozbiljan sam!’

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Israel “The Last Stylebender” Adesanya je borac koji nam trenutno nije potreban, ali smo ga zaslužili. U tome je stilu poručnik James Gordon popratio nestanak “Viteza tame” u Nolanovoj interpretaciji “Batmana”, no stvarnost je ironična, jer je upravo suprotna. Adesanya je borac koji je UFC-u itekako potreban ali ga organizacija nije zaslužili, i tu ne mislim na fanove. Adesanya je spretno uskočio u McGregorovu kožu, i sada je u procesu pretvorbe u zlatnu koku glavnog promotora i predsjednika UFC-a, DanaWhitea. Daleko od toga da Israel nije vrhunski borac, no kako kaže ona stara doskočica – spoj ugodnog i korisnog čini dobitnu kombinaciju.

Dominantnom pobjedom protiv Whittakera Israeli je otišao na 18 pobjeda u isto toliko mečeva, no u prvoj obrani naslova čeka ga ni manje ni više nego još jedan neporaženi, zastrašujući borac – Paulo Costa. U svom je zadnjem meču Costa demolirao napudranog Yoela Romera, no meč je završio bez prekida, pa su suci odlučili da je Costa bio bolji borac iako se neki ne bi složili s tom odlukom. Kako god bilo, Romero i Costa su malo drugačiji profil boraca nego s kojima se borio Israel koji je bez sumnje izvstan u stojci, sjajno anticipira protivnkikove namjere što je prepoznao i veliki Anderson “The Spider” Silva kada ga je prozvao svojim nasljednikom. Ipak, Adesanya ima jednu “rupu u obrani” koju bi Brazilac Costa mogao iskoristi – borba u parteru, tradicionalno oružje brazilskih mjastora jiu jitse.

Narugao se na press konferenciji po završetku dvoboja u Melburneu Adesanya Costi: “Meni se sviđa taj meč. Gledajte, prosječni čovjek je glup, oni samo vide napuhano govedo i pomisle – to mora da je taj tip! A za mene možda misle da sam samo hype. Žele vidjeti da izgubim napokon. Ali čekat će jako dugo vremena”, pa je nastavio u istom stilu: “Costa izgleda dobro, izgleda moćno! Izgleda kao model za kupaće gaće, zar ne?! Mislim da da! On je jedan zgodan muškarac”.

Na odgovor Coste nije se dugo čekalo: “Smatram da sam najopasniji borac u svojoj diviziji, u srednjoj diviziji. “Kada stavim ruku na njegovo tijelo, na njegovu glavu…osjetit će to vrlo jasno. Mislim da bi mogao umrijeti u kavezu. I to ozbiljno. Želim ovu borbu svom svojom dušom. Skinut ću mu glavu s ramena u tom kavezu. Ne može se nositi sa mnom kada mu se jednom približim. Mogu ga ubiti, ako želim!”, izjavio je Costa za ESPN.





Čeka se službena potvrda iz UFC-a, a do sada je vrijedilo da što predvidi Chael Sonnen, tako i bude. Osluškivati ćemo vijesti preko bare, vi nas pratite i doznajte vijesti prvi.