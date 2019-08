CORMIER NAKON BORBE: ‘Izdao sam svoje trenere, nisam napravio ono što sam trebao’

Autor: Mario Lacković

Daniel Cormier, sada bivši teškaški prvak, dao je komentar na borbu sa Stipom Miočićem.

“Najgore od svega je što sam izdao trenere. Molili su me da idem na hrvanje. Nisam napravio ono za što su me pripremali. Kad počne udarati, a udarci sjedaju kako treba, zaljubite se u svoju učinkovitost. Platio sam cijenu zato što nisam slušao. Pogodio me više puta desnom rukom i nisam baš osjetio nešto previše štete, tako da sam možda te udarce olako shvatio. On je fantastičan prvak, čestitam Stipi i njegovom timu” – rekao je Cormier odmah nakon borbe.

Iako je prema odlukama sudaca Cormier trebao pobijediti u borbi, Stipe se s tim nije složio. Nokautirao ga je te vratio pojas prvaka nazad u svoju vitrinu.