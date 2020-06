Ćoriću ždrijeb u Zadru donio Đokovića! Evo protiv koga će igrati Marin Čilić na teniskom spektaklu

Nakon što je Adria Tour i službeno otvoren egzibicijskim mečem dvobojem parova Novaka Đokovića/Olge Danilović te Borne Ćorića i Ane Konjuh, uslijedio je i ždrijeb turnira koji će Zadar i Hrvatsku ovoga vikenda upisati u tenisku i svjetsku kartu svijeta. Glavni dio ovog spektakularnog turnira na rasporedu je sutra.

Igrat će se u dvije skupine sa po četiri igrača u svakoj od njih. A ždrijeb je odredio da u skupini A igraju Alexander Zverev, Andrej Rubljov, Marin Čilić te Danilo Petrović. Skupina B našem najboljem tenisaču Borni Ćoriću u skupini B donio je prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića a tu su još Peđa Krstin te Grigor Dimitrov.

Svi mečevi se igraju na dva osvojena seta u skraćenom formatu do četiri osvojena gema, bez pravila prednosti i s ‘tie-breakom’ pri rezultatu 3-3. Sutrašnji program počinje od 12 sati kada će na teren u Zadru još jedan egzbicijski meč odigrati djevojke, da budemo precizni Olga Danilović i Donna Vekić, a muški dio turnira kreće od 14 sati.

🎾💥 The second #AdriaTour station ➡ ZADAR June 19th – June 21st 💥🎾

We are already enjoying the charms of this beautiful city that has welcomed us with open arms and can’t wait to enjoy the matches of tennis aces on the courts of TC Višnjik! pic.twitter.com/QqhW7c3JhV

— Adria Tour Official (@AdriaTennisTour) June 17, 2020