ĆORIĆ TEŠKOM MUKOM U ČETVRTFINALE: Preokrenuo meč pa mu se protivnik predao

Hrvatski tenisač Borna Ćorić plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Sankt Petersburgu. On je ‘visio’ u meču protiv Mađara Fucsovicsa, ali je Mađar predao borbu u trećem setu. Rezultat je bio 6-7 (5), 7-5, 3-0 za našeg igrača.

Ćorić je opako ‘visio’ protiv Mađara. Prvi set je izgubio u tie-breaku dok je u drugom Fucsovics imao vodstvo 4:3 i svoj servis. Nasreću je Ćorić vratio svoj servis nazad, da bi naš najbolje rangirani igrač uspio ekspresno vratiti zaostatak. Tada je Ćorić uspio spasiti dvije “break-lopte” i ipak povesti sa 6-5 te prebaciti pritisak na Fucsovicsa koji je morao zadržati svoj početni udarac kako bi osigurao još jedan “tie-break”. Mađar je odlično krenuo i stigao do 40-0, no potom je Ćorić osvojio pet poena zaredom i izjednačio rezultat u setovima na 1-1.

#Coric defeated Fucsovics. *6-7 7-5 3-0 (The opponent retired.) Through to the 3R. 😁💪#Formula_TX #Borna_Coric🎾🇭🇷 pic.twitter.com/rqHFopcZbq

— Akiko (@princessA_2019) September 19, 2019