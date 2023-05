ĆORIĆ SE RAZMAHAO, VELIKOM SERIJOM DO POLUFINALA! Sjajan niz u Madridu, slijedi drugi na svijetu

Borna Ćorić uživa u velikom nizu u koji je ušao na ATP Masters 1000 turniru na zemljanim terenima Madrida. Vodeći hrvatski tenisač došao je do polufinala velikog turnira u glavnom španjolskom gradu nakon što je u četvrtfinalu stao na put Nijemcu Danielu Altmeieru, 92. tenisaču svijeta, kojeg je nadigrao sa 6:3, 6:3.

Ćorić je Nijemca zaustavio bez većih komplikacija, s jednim ‘breakom’ u prvom i još dva u drugom setu. Altmeier nije imao nijednu ‘break’-loptu u meču.

Vodeći hrvatski tenisač ide dalje, a novi izazov bit će najveći dosadašnji na ovogodišnjem madridskom putu. U polufinalu će protivnik biti prvi nositelj i glavni domaći adut Carlos Alcaraz, drugi tenisač svijeta. Alcaraz je u četvrtfinalu također slavio u dva seta, sa 6:4, 7:5 protiv Rusa Karena Hačanova.

INTO THE SEMI-FINALS@borna_coric takes out Daniel Altmaier 6-3 6-3 to reach his first ATP Masters 1000 semi-final on clay! 🧱@MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/As1NdGNUSD

— ATP Tour (@atptour) May 3, 2023