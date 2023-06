ĆORIĆ IZVEO NOVI SPECIJALITET! Kakav preokret hrvatskog asa, pala je nova prepreka

Borna Ćorić proslavio je drugu ovogodišnju pobjedu na zemljanim terenima Roland Garrosa, još zahtjevniju nego je bila ona startna u četiri teška i duga seta protiv Federica Corije. Nakon što je pokazao više od tog argentinskog protivnika, 26-godišnji Zagrepčanin je u drugom kolu bio jači od još jednog Argentinca, sa 6:3, 4:6, 4:6, 6:3, 6:4 protiv Pedra Cachina nakon gotovo četiri i pol sata igre.

Ćorić je u dolasku do pobjede izveo preokret nakon što je gubio s 2-1 u setovima, a imao je i zaostatak u odlučujućoj dionici ovog dvoboja. Cachin je u petom setu vodio s 3:1, ali vodeći hrvatski tenisač pronašao je put za dolazak do cilja.

U trećem kolu Ćoriću će ponovno na putu biti Argentinac. Srest će se s Tomasom Martinom Etcheverryjem, 49. na svijetu. Ako prođe u tom meču, 26-godišnji hrvatski tenisač ostvario bi svoj novi najbolji rezultat na pariškom Grand Slam turniru, na kojem mu je dosadašnji najveći doseg treće kolo.

Za sada u svojim ovogodišnjim nastupima na Roland Garrosu, Ćoriću odlično ide u maratonskim dvobojima. Prije nastupa i pobjede nad Cachinom, za što su mu trebala četiri sata i 24 minute, u prvom kolu protiv Corije igrao je četiri sata i 12 minuta.

