CITY TEŽE OD OČEKIVANOG: ‘Bilo ih je teško probiti na trenutke’

Autor: Mario Lacković

Manchester CIty se do 66. minute mučio sa Dinamom. Teški bunker je bilo još teže probiti, ali su uspjeli. No ono što veseli je činjenica kako se Dinamo dobro nosio sa vanzemaljcima iz City-ja. To je potvrdio i Raheem Sterling, strijelac prvog pogotka.

STERLING:





“Trener nam je pokazao nekoliko videa kako igraju, bilo ih je teško probiti na trenutke. Nismo uspjeli nekoliko puta, ali iskoristili smo svoju priliku. Uvijek je razočaravajuće kada ne počnem utakmicu, ali morali smo biti strpljivi. Sretan sam što sam mogao pridonijeti momčadi. Igrači koji su ovdje moraju pročitati igru i golovi se doći. Fodena želim u reprezentaciji. Ako nastavi tako, bit će tamo.”

Na utakmicu se nadovezao i Nenad Bjelica:

“Ne bih si oprostio da nisam probao sve riskirati bez obzira na ime protivnika. Ponosan sam, svih 95 minuta smo igrali otvorenu utakmicu. Svaka čast navijačima, nadam se da će nas tako bodriti i u sljedećim utakmicama, mi ćemo im vratiti na terenu, siguran sam. Bili smo impresionirani stadionom i tom ekipom. Jako smo im malo dali u drugom poluvremenu, u prvom smo im dali sve zbog naših pogrešaka.” pa nastavio:

“City je jednostavno kategorija više, to su i pokazali. Morate kompenzirati protiv ovakvih protivnika manjak kvalitete s puno trke, treba sreće, dobar golman, Livaković je bio sjajan. Nešto su i oni promašili. Nitko ne može ovdje očekivati pozitivan rezultat bez sreće. Mi smo imali neke šanse, ali premalo. To je jer je City moćan, a ne jer moji dečki nisu htjeli. Dobro, imaju ofenzivne kvalitetne igrače, tko god igra igraju jako dobro. Sterling je jedan od najboljih u Cityju, da smo bolje ušli u blok, ne bi ni zabio gol. To je nogomet, treba im čestitati”.

Riječ je dobio i Foden, igrač koji je stavio točku na i.

“Trebali smo promjenu tempa i Raheem ju je donio. Sve je u tome da uživate na terenu, sretan sam što sam zabio i pomogao momčadi.”