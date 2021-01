CITY PREUZEO VODSTVO U PREMIER LIGI: Remi u Serie A, Schalke ponovno izgubio! Vatrenom devedeset minuta

Autor: HINA/GIŠ

Nogometaši Schalkea doživjeli su novi poraz u Bundesligi. Danas su od njih bili bolji gosti iz Kolna s 2:1 i time su zakovali Rudare na dno ljestvice.

U Španjolskoj LaLigi Getafe je kao domaćin dobio Huescu s 1:0.

Nogometaši Manchester Cityja 2-0 (0-0) pobjedom protiv Aston Ville u zaostalom susretu 1. kola engleskog prvenstva privremeno su zasjeli na vrh ljestvice.

Bio je to obostrano otvoren susret koji je odlučen nevjerojatnom pogreškom čitave sudačke postave. Oba sastava promašila su veliki broj prilika sve do 79. minute kada je Manchester City poveo golom Bernarda Silve koji je jakim udarcem s 20-ak metara svladao sjajnog vratara Aston Ville Martineza. No, Silvi je loptu dodao Rodri koji se prethodno aktivirao iz nedopuštene situacije. Rodri se nalazio u zaleđu kada je loptu upućenu njemu presjekao stoper gostiju Mings, ali Španjolac je odmah potom onemogućio Mingsa u raščišćavanju situacije pred svojim vratima. Linijski sudac nije ništa označio, a nisu se oglasili niti VAR suci pa je pogodak priznat na veliko negodovanje menadžera Ville Deana Smitha koji je zato i isključen.

Na konačnih 2-0 povisio je Gündogan u 90. minuti iz kaznenog udarca dosuđenog nakon igranja rukom Casha.

City je sada vodeći s 38 bodova iz 18 susreta, isti učinak ima i drugi Leicester City koji je odigrao 19 utakmica, dok treći Manchester United, koji od 21.15 sati gostuje kod Fulhama, ima 37 bodova iz 18 utakmica te bi se pobjedom mogao vratiti na čelo ljestvice.

U zaostaloj utakmici 10. kola talijanskog nogometnog prvenstva Udinese i Atalanta su igrali 1-1 (1-1).









Udinese je poveo nakon samo 25 sekundi igre preko Pereyre (1), a na 1-1 poravnao je Muriel (44) odličnim solo-prodorom u završnici prvog poluvremena.

Boško Šutalo ostao je na klupi Atalante kod koje Mario Pašalić nije konkurirao za nastup.

Šesta Atalanta sada ima 33 boda, kao i peti Juventus koji ima utakmicu manje, dok je Udinese ostao 15. sa 17 bodova.









Hrvatski reprezentativni branič Dario Melnjak odigrao je čitav susret za Rizespor koji je u susretu 20. kola turskog nogometnog prvenstva na svom terenu svladao Gaziantep s 3-0 (1-0)

Rizespor je sada 12. s 20 bodova, dok je Gaziantep treći s 34. Na vrhu su Besiktas i Fenerbahçe s po 38 bodova.