CITY DANAS NEMA PRAVO NA POGREŠKU! Klopp najavio okršaj protiv Pepa u svom stilu

Danas se od 17;30 na Etihadu igra derbi za prevlast u Engleskom nogometu.

Liverpool koji je napokon dosanjao naslov sučelit će se s Manchester Cityjem koji želi povrat dominacije na otoku ali ga ove sezone nije baš krenulo u prvenstvu.

City je trenutno na 12. mjestu s 11 skromnih bodova dok Liverpool dijeli prvu poziciju na tablici s iznenađenjem prvenstva Southamptonom.

I dok je Klopp uspio izvaditi svoje igrače iz rupe s početka prvenstva Pepove trupe još se uvijek bore same sa sobom no ako dobiju Liverpool prvenstvo bi se u potpunosti otvorilo.

Jurgen Klopp je utakmicu protiv Liverpoola i njegovo rivalstvo s Guardiolom opisao u najavi utakmice.

“Ako protiv Cityja nisi 100% koncentriran izgubit ćeš velikom razlikom”,

Osvrnuo se Klopp na zadnju utakmicu protiv Cityja koju je Liverpool izgubio s 4:0 taman kada je osigurao naslov.

“Prvi put smo osvojili ligu i iskreno nisam imao pojma kako pripremiti dečke za sljedeću utakmicu. Nisam im htio reći da zaborave što se dogodilo prije tri dana i da pokažu cijelom svijetu što imaju protiv Cityja. Znam da smo htjeli pobijediti, no nismo bili fokusirani kao što smo inače u takvim utakmicama. Igrali smo unatoč tome dobar nogomet, ali nismo zabili, dok je City zabio četiri puta. No priznajem da mi to nije bio najteži poraz u životu.”

Kako Klopp ima pozitivan omjer protiv Pepovih ekipa šaljivo je odgovorio: “Trebali bismo onda češće igrati međusobno”, pa je nastavio,

“Ne, ne, sretan sam što ne igramo češće. Ne pratim točan omjer, znam da nismo puno gubili od njegovih ekipa, ali to su sve bile jako teške utakmice. Vrlo su intenzivne. Moramo biti spremni odgovoriti na takav ritam, moramo biti gotovo savršeno organizirani. Također trebamo biti hrabri, igrati svoj nogomet i pokušati njima napraviti probleme. Zvuči jednostavno, nije nuklearna znanost no svejedno je jako teško jer te City stavlja pod veliki pritisak.”

Kako u ovim korona vremenima domaći teren nije više ona prednost kao kada se igra pred punim tribinama favorita ove utakmice nije moguće odabrati.