ĆIRO ZA DNEVNO: Njegove riječi o izborniku Daliću mogle bi odjeknuti! Otkrio i što mu jako teško pada

Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će sa Slovačkom, Rusijom, Slovenijom, Ciprom i Maltom u kvalifikacijskoj skupini H za plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru, odlučio je virtualni ždrijeb u Zürichu.

U europskim kvalifikacijama sudjelovat će 55 reprezentacija koje su podijeljene u 10 skupina – pet skupina sa po pet reprezentacija, te pet skupina sa po šest ekipa. Pobjednici direktno odlaze na mundijal, a deset drugoplasiranih te dvije reprezentacije iz Lige nacija igrat će dodatne kvalifikacije.

“Sve to izgleda naizgled lako, ali nikad nije lako. Sjetiti se svih kvalifikacija, pa ja sam skoro posao svjetski prvak, a za to prvenstvo smo se provukli kroz uši kvalifikacija, u dodatnom razigravanju protiv tada svjetski moćne Ukrajine”, dočekao nas je trener svih trenera, Ćiro Blažević.

“Najgore je što smo favoriti, ali najbolje je što Dalić zna što radi. Favorit je teško biti, mi smo drugi na svijetu i svi očekuju da ćemo se šetati kroz kvalifikacije. Tu šetnje nema, nego samo krvi i borbe. A Dalić zna to nabrijati. Ja sam uvjeren da ćemo biti prvi, ali bit će tu svakakvih rezultata. Nadam se kod drugih, ne kod nas. Ako hoćete pravo, teško podnosim ove kritike na Zlatka Dalića. On je ostvario veličanstven uspjeh i promijenio generaciju. Ja u tome nisam uspio, sjećate se. Rusi su dobri, željni su revanša sa svjetske smotre, ali njih lako rješimo jer su najjači. Ja se uvijek bojim više nerenomiranih suparnika, Cipra, Malte, Slovačka i Slovenija imaju renome i određenu snagu, ali mi smo opet favoriti i valja biti pažljiv. Svi oni žele na svjetsku smotru, pa i Cipar koji jako napreduje. A Malta nije bezopasna, pa sjetite se Kranjčareva Hrvatska tamo jednom u kvalifikacijama nije dobila”, govori nam Ćiro Blažević.

Pitamo Ćiru da li zaista bezrezervno vjeruje Daliću?

“Ne, vjerovati ću vama novinarima i paušalnim kritičarima. Čovjek mijenja generaciju, pa niste valjda mislili da ćemo s Mandžukićem i Šukerom ići na sljedeće svjetsko prvenstvo. Čovjek zna što radi, zna da to nosi rizik, ali to je jedini pravi put. On je proširio kadar igrača, razvio natjecateljski duh, uostalom tko šljivi Ligu nacija!”