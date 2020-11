ĆIRO IMA JASNU PORUKU ZA DALIĆA! BEZ DLAKE NA JEZIKU PODIGAO GLAS: Neću to otkriti da mi nečiji tata ne dođe s pištoljem!

Hrvatska je odigrala još jednu lošu utakmicu pod vodstvom Zlatka Dalića. U Solni nas je potpuno nadigrala Švedska i zasluženo slavila 2:1.

Vatreni su tako u pitanje doveli ostanak u elitnoj skupini Lige nacija jer u posljednjem kolu više ne ovisimo sami o sebi. Naime, i mi i Šveđani smo bodovno poravnati, a u slučaju da i tako bude nakon posljednjeg sučevog zvižduka poslije utakmica u utorak odlučivat će gol razlika.

Hrvatska će na Poljudu ugostiti Portugal, dok će Šveđani gostovati kod Francuske u Parizu. Što očekivati od Hrvatske protiv Portugala za tportal.hr je komentirao Ćiro Blažević.

“Teško mi je sada bilo što pametno reći, jer ne znamo pravo stanje stvari, odnosno u kakvom su raspoloženju igrači, tko je spreman, tko će moći igrati. Ali morat će Dalić nešto smisliti, jer ne smije dopustiti da gledamo još jednu ovakvu utakmicu”, rekao je Ćiro koji se osvrnuo i na Matea Kovačića, koji snosi veliku odgovornost za prvi gol Švedske.

“Zabio se u zadnju liniju, nikako ga vidjeti da se približi golu ili kamoli da pukne. Strašno mi je žao što nikako ne uspijeva pokazati ono što može. A to ipak nešto govori o njemu.”

Ćiro ipak vjeruje u Dalića…

“Mi uvijek očekujemo čuda, a Dalić je već čudo napravio. Koliko je mladih igrača afirmirao, ali i prepoznao. No, on mora sada znati tko je pravi, a tko nije, tko je za reprezentaciju, a tko ne. Nema puno vremena, i mora to brzo riješiti. Jer neki nemaju mjesta u ovoj momčadi.”

Ćiro ipak nije želio otkriti tko su oni…

“Sine, hoćeš da mi nečiji tata dođe s pištoljem… Budi pametan.”