ĆIRO BLAŽEVIĆ ZA DNEVNO: Prvenstvo je sjajno u ovim okolnostima, a znam tko će biti prvak!

Legendarni Ćiro Blažević komentirao za Dnevno napetu borbu u HNL-u

“Kako me uopće možete pitati pratim li nogomet”? S tim riječima dočekao nas je Ćiro Blažević, trener svih trenera. Hineći da je uvrijeđen odmah je rekao:

“Pucajte, što me trebate”?

Pristojno smo odgovorili…

“Pa, ne zovemo vas zato što vas samo trebamo, želimo čuti i kako ste.”

Odgovorio je:









“Baš vam hvala, evo gledao sam utakmice, kad me već pitate gledam li nogomet. Teško mi je gledati utakmice i na televiziji kad nema publike, fali safta, fali emocije. Ali, uvijek se da vidjeti tko zna, a tko ne zna nogomet”, u svom stilu će Ćiro.

I kako Ćiro ocjenjuje hrvatsko prvenstvo u ovim Covid okolnostima. Osijek i Dinamo u utorak su dobili utakmice, Osijek koprivnički Slaven Belupo, Dinamo susjednu Lokomotivu…

“Izvukli su organizatori prvenstva najviše što su mogli, igra se, natječe, ima lijepih utakmica, ima iznenađenja. S obzirom na to što se sve događa izvrsno je.”









Ćiro: Uživao sam gledajući Dinamo u Europi

Što vas je najviše zainteresiralo ovih mjeseci u Prvoj HNL?

“Prvo sam uživao u Dinamovim europskim partijama, isto tako sam znao da će se taj europski iskorak osjetiti s manjkom rezultata u domaćem natjecanju. To se, kao što i vidite, i događa. Onda sam neugodno iznenađen posrtajima Hajduka, volio bih da ovaj trener, Talijan Tramezzani, nešto napravi. On je vodio Sion gdje sam se ja nekad proslavio. Moram ga nazvati ovih dana. Onda, zakompliciralo se prvenstvo, zaista svatko svakoga može dobiti. Pojavio se i Osijek, pa uz Dinamo i Rijeku sada imamo cirkus gore na vrhu, a ta Gorica je najugodnije iznenađenje. Liga od deset klubova daje izjednačenost i to je jako dobro, štoviše odlično.”

A tko će biti prvak, može li Osijek srušiti Dinamo, Osijek s Bjelicom opasno prijeti?









“Bit ću iskren. Osijek je odličan, uložio je puno u sebe, Dinamu je prava konkurencija. Opet, ja ne mogu pobjeći od svog razmišljanja. Mislim da će ipak Dinamo biti prvak. Jest, Osijek je dobar, digao se. Tu je odmah uz Dinamo, ali prvenstvo je dugo, mislim da Dinamo ima širi fond igrača, sad se i ojačao, Osijek tu trku ne bi trebao izdržati. Ja bih volio da bude gusto do kraja, da se nadmeću dva sjajna, ali zaista mislim da je ipak Dinamo u prednosti. Možda se varam, ali Osijek će Dinamu biti istinska konkurencija tek u sljedećoj sezoni.”