ĆIRO BLAŽEVIĆ NA FACEBOOKU: Čestitao rođendan Zajecu i otkrio zašto je napustio Dinamo te tko ga je prozvao ustašom

Autor: Andrija Kačić Karlin

Na svojoj službenoj facebook stranici trener svih trenera Ćiro Blažević čestitao je rođendan svom kapetanu iz čuvene šampionske 1982. godine Velimiru Zajecu, s prigodnom fotografijom iz tog doba. No, u podužem obraćanju Ćiro je otkrio i zašto je 1983. godine naprasno napustio Dinamo i preuzeo švicarski Grasshoppers s kojim je također bio prvak…

Ćirine zanimljive rečenice i sjećanja otkrivaju pozadinu događaja koji je tada uzdrmao ne samo sportsku javnost. Ćirino obraćanje javnosti preko svog službenog profila u prvom licu prenosimo u cijelosti:

„Nisam danas mislio ništa objavljivati jer vam pripremam zanimljivo štivo za ponedjeljak, ali kako je mom Zeki Velimir Zajec danas rođendan gledao sam neke naše zajedničke fotografije i naišao na ovu koja je nastala nakon pobjede u finalu kupa ’83. protiv Sarajeva.

To je bila moja posljednja utakmica na klupi iako mi ni na kraj pameti nije bilo da idem iz Dinama gdje sam imao dvije povijesno uspješne sezone. Na turniru u Splitu, međutim, Jure Bilić, veliki politički funkcioner u to vrijeme i Hajdukovac, kaže mi da bježim jer me nitko više ne može spasiti od šefa komiteta Šajbera. U zatvor će te staviti, kaže mi.

Proglasili su me antidržavnim elementom i nacionalistom.

Pero Bekić koji tada ima određene simpatije prema meni, kaže mi da ne brinem te da će on sa Šajberom sve srediti. Ispred mene zove Slavka – pazite molim vas ovo da vidite kakav je to čovjek bio – i kaže mu da malo popusti jer je Ćiro dobar čovjek. S druge strane slušalice ja čujem Šajbera kako galami da Ćiru treba prebiti, da je on ustaša, da mu je cijela obitelj ustaška i da neće on vaditi tenkove na ulicu zbog Ćire.

Radije će, kaže, maknuti Ćiru s ulice.

Bekić, koji ne zna da sam ja sve to čuo, spusti slušalicu i kaže: evo Ćiro, sve sam sredio!









Nakon tog njegovog ‘sređivanja’, odmah sam spakirao svoje stvari i, umjesto u zatvor po Šajberovom nalogu, otišao u Grasshopper gdje sam također osvojio prvenstvo.

Da vas ipak ne zamaram ovom pričom, vikend je, a i mom Zeki je danas 66. rođendan koji mu, evo, ovom prilikom od srca čestitam…