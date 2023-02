CIRKUS ZBOG KOJEG SE SVI MORAJU SRAMITI: U Hrvatskoj nemamo VAR nego KVAR

Autor: Andrija Kačić Karlin

Dosad smo imali svakakvih cirkusa s VAR tehnologijom, no u utakmici Istre i Osijeka (1-0) svi dosadašnji cirkusi su nadmašeni i svjedočili smo nečemu što ne nalikuje na nogometnu utakmicu. Iako smo odavno shvatili da je VAR tehnologija možda donijela malo više pravičnosti u nogomet, u jednoj stvari VAR je nogomet nepovratno uništio.

Da, VAR je ubio emociju, veselje, tugu. Sada se utakmica pretvorila, napose kod nas zbog predugih kontrola situacija putem VAR-a, u beskrajno iščekivanje odluke. K tome, odluke u pravilu budu – krive.

Pa, u nas je gore suđenje nego na posljednjoj svjetskoj smotri u Kataru. Da, pokušali smo vas nasmijati. Ali, na SP u Kataru, unatoč najmodernijoj VAR tehnologiji s bezbroj kamera gledali smo toliko nepravednih odluka te video tehnike. Jer, na kraju opet odlučuje čovjek.





(K)VAR tehnologija

I sve te odluke u Kataru su, gle čuda, favorizirale jednu reprezentaciju i trasirale joj put do naslova prvaka. Pritom je i Hrvatska ispala žrtva. Da, Argentina bi mogla podići i spomeniku VAR tehnologiji.

No, vratimo se mi ovome što se događa kod nas. U dvoboju Istre i Osijeka apsurdi su se nizali kao na proizvodnoj traci koja proizvodi palete. Nisu se srce i živci odmorili od jedne dugotrajne VAR provjere uslijedila bi nova, još duža. I tako nekoliko puta. Igrači su se hladili, zacijelo će se mnogi i prehladiti, a sve skupa davalo je dojam neorganiziranosti, neznanja i neorganiziranosti. A o „ubijanju” emocija da i ne govorimo.

Pa, shodno tome, zaključiti ćemo da smo u Puli svjedočili KVAR tehnologiji.

Uopće više nije bitno tko je oštećen a tko premiran u VAR odlukama. Ovo što smo gledali nije nalikovalo na sportski događaj, nego na neki veliki eksperiment koji je neslavno propao. Tko je krivac? Ma, svi koji sudjeluju u tom procesu. Oni iz VAR sobe, glavni sudac, onaj koji povlači linije. Pa, zar je za jednu provjeru potrebno deset minuta? Naravno da nije. Kod nas to izgleda postaje uobičajeno.

Utakmica na stadionu Aldo Drosina baš je bila tipičan primjer neodgovornosti i nesposobnosti našeg VAR sustava. Pa je tako u 47. minuti Mlinar zatresao mrežu Osječana udarcem s vrha kaznenog prostora. Ipak pregledom snimke odlučeno je kako je Erceg, asistent, bio u nekakvom zaleđu. I to se gledalo nekoliko minuta.

Nekih desetak minuta poslije, opet je Istra dala gol. A golovi se više ne priznaju olako. Pa se opet nekolio minuta kontroliralo i poništilo gol.









Velika sramota

Ali, kulminacija je tek slijedila. I to kakva. Desetominutna provjera gola putem VAR tehnologije. Srećom, provjera nije trajala do ponoći. Koliko neodlučnosti i neobzirnosti prema sudionicima utakmice, gledateljima, televizijskim pratiteljima. Ako će VAR kontrola trajati po desetak minuta onda je ona bespotrebna. Ta pauza doslovce uništi ugođaj utakmice. To više nije sport, nego znanost.

Dakle, Erceg je negdje oko 60. minute nadskočio Čeberka. Lopta se odbila do Boultama koji je ušao u kazneni prostor i potom vratio loptu do Ercega. Taj bivši Hajdukov napadač opet je bio precizan. Uzalud se počeo veseliti. Sve je bilo opet pod VAR pregledom. Beskonačnim.

Provjeravalo se minutama, minutama, je li Erceg možda faulirao Čeberka. Neki su igrači već ozbiljno i sjeli na travnjak koliko je to dugo trajalo. Naposljetku je gol priznat, ali već su toliko bili umorni igrači Istre da su mu se jedva veselili.

Pa, iskreno rečeno, ima li to smisla? Što je najgore, to je bila jaka scena, ali još uvijek nije bila kulminacija. Erceg se nešto kasnije sjurio u kazneni prostor Osijeka, na njega je startao Žaper, te je Erceg pao. Sudac Čuljak pokazao mu je žuti karton zbog simuliranja. Naravno, VAR sudac Čulina morao je provjeriti i tu situaciju te je nakon gotovo desetak minuta provjeravanja pozvao Čuljka da ju i on na monitoru ponovno provjeri, a Čuljak je i nakon toga ostao pri svojoj odluci. Nadasve sumnjivoj.









Ma, sram vas bilo sve skupa, što ste napravili od nogometne utakmice.