CIRKUS U BUGARSKOJ: Predsjednik nogometnog saveza dao ostavku, oglasio se i Raheem Sterling

Nakon skandala na utakmici Bugarska – Engleska gdje su domaći navijači rasistički vrijeđali igrače Engleske, predsjednik Bugarskog nogometnog saveza Borislav Mihajlov dao je ostavku i to samo nekoliko sati nakon što je ostavku od njega zatražio bugarski premijer Bojko Borisov.

Bugarski savez je objavio da se Mihajlov povlači zbog “prevelikih napetosti koje štete bugarskom nogometu” nakon katastrofalnog poraza u kvalifikacijama EURA 2020 od Engleske (0-6) pri čemu su reprezentativci Engleske rasistički vrijeđani. Jedan dio navijača na stadionu Vasil-Levski u Sofiji vrijeđao je tamnopute reprezentativce Engleske Tyrona Mingsa, Marcusa Rashforda i Raheema Sterlinga. U ponedjeljak Mihajlov nije reagirao na poraz niti je osudio rasističke ispade ni nacističke pozdrave bugarskih navijača, a stadion je napustio prije kraja utakmice, a u utorak je ipak dao ostavku nakon što je reagirao premijer Borisov.

BREAKING: Bulgaria’s soccer chief resigned after racist Bulgarian fans made Nazi salutes and monkey sounds at Black players during a game against England.

The abuse forced referees to stop the game twice. pic.twitter.com/vVeE5jO6nF

— AJ+ (@ajplus) October 15, 2019