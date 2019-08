CIRKUS NA UTAKMICI DYNAMO KIJEVA I CLUB BRUGGEA: Sudac ukrao show!

Autor: Mario Lacković

Naš najbolji nogometni sudac Ivan Bebek očito se nije oporavio od posljedica premlačivanja u Sinju koje se dogodilo prije 10 dana. On je utakmicu između kijevskog Dinama i belgijskog Club Bruggea koja je završila 3:3 obilježio vlastitim cirkusom, odnosno pravom kartonijadom. Na utakmici je podijelio 2 crvena i čak 10 žutih kartona, čime je definitivno postao prva zvijezda utakmice.

Prvi karton je dao već u 9 minuti igraču belgijske momčadi Tauu. Nakon toga je bio miran do drugog poluvremena, a onda je krenuo. Od 55. minute do 60. minute dijeli tri kartona i to sve Kijevu, a od 79. minute kada Okereke dobiva žuti pa do kraja kreće kaos. Domaćoj je momčadi u 82. minuti zbog drugog žutog kartona isključio Burdu, a potom gostima dvije minute kasnije Taua. Momčadi su tek tada proigrale i do konca utakmice pala su još tri gola, ali pala su i još dva dodatna žuta.

Hrvatskom sucu ovo nije prva kontroverzna utakmica. Prvo jako kartoniranje je bilo još 2007. godine u njegovome debiju u Ligi Prvaka na utakmici Lazija i Werdera. Tamo je dosudio dva penala i dao dva crvena kartona. A najviše je poznat poznat po utakmici od prije tri godine kada je teško oštetio Fenerbahče na uzvratu osmine finala Europa lige kod Brage. Gostima je pokazao čak tri crvena kartona. Navijači su tražili ispis njegovih telefonskih poziva smatrajući da je namjestio utakmicu.