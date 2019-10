CIRKUS NA PRESS KONFERENCIJI: Glasnogovornik HNS-a smijenio srpskog prevoditelja

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Cardiffu ima priliku pobjedom protiv Walesa matematički osigurati plasman na Europsko prvenstvo. Dalić je najavio nešto izmjenjeni sastav u odnosu na Mađarsku, ali cilj je jasan, a to je pobjeda i nova tri boda.

No nesvakidašnja situacija se dogodila na press konferenciji uoči utakmice. Naime, glasnogovornik HNS-a Tomislava Pacak smijenio je očajnog prevoditelja kojega je angažirao velški nogometni savez. Srpski prevoditelj nije se niti trudio raditi svoj posao, a to je prevođenje. On je na pressici samo ponavljao rečenicu “dati ćemo sve od sebe da pobijedimo” a isto je napravio kada su pred mikrofon došli Ryan Giggs te Gareth Bale.

Glasnogovornik Tomislav Pacak prvo je dodao i pojasnio velškim novinarima što je rekao Ivan Perišić da ne bi bili izgubljeni u prijevodu i da se ne bi na kraju dogodio još i kakav skandal, a onda mu je oduzeo riječ do kraja i sam prevodio cijelu presicu Zlatka Dalića na engleski. Iako je Kuzmanović kazao da mu bolje ide s hrvatskog na engleski, a još i dodao da bolje zna slovenski nego hrvatski, očito od toga nije bilo ništa.

Wales captain Gareth Bale acknowledges he is “lucky” to be available for tomorrow’s crucial match against Croatia

