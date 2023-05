ČINI SE DA DINAMO ODUSTAJE OD NAPADAČA: Europski velikan postao mu je opasna konkurencija

Autor: Ivan Lukač

Pred Dinamom je ljeto puno rekonstrukcija i stvaranja novog kostura momčadi. Puno se priča o novim napadačima jer Dinamu baš toga poprilično fali jer osim Petkovića, Drmića i mladog Topića nemaju nikoga.

Spominjao se povratak Kulenovića s posudbe, dolazak Frigana iz Rijeke, ali prije njih najviše interesa bilo je za napadača Maribora Slovenca Žana Vipotnika.

Sportski direktor Maribora Marko Šuler spreman je prodati Žana Vipotnika, što je i najavio u svojim posljednjim izjavama. Ali dok se Dinamo lagano hladi od njega veliki interes pokazuje Celtic.





Odlična sezona

“Istina je, Celtic je zainteresiran, ali i drugi klubovi”, izjavio je igračev agent Sašo Župan. Navodno ga u klubu izričito želi trener Celtica Ange Postecoglou, koji preferira takav tip napadača.

Škoti su svjesni da će ih Vipotnik stajati od 3,5 do 4 milijuna eura i spremi su to platiti, iako su pregovori tek u začecima. Iako bi za Dinamo to bio popriličan transfer Celticu taj iznos i nije preveliki trošak.

Dinamo će tako morati brzo reagirati ako želi dovesti talentiranog Slovenca jer je pitanje hoće li se igrač moći oduprijeti lukrativnoj ponudi škotskog prvaka, a možda su već i zaboravili na njega i krenuli po Frigana.