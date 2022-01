CINDRIĆ OPISAO PRAVU DRAMU U REPREZENTACIJI: ‘Pozlilo mu je, došla je hitna pomoć po njega’

Autor: P.V.

Svijet se ponaša kao da se ništa ne događa, show must go on, pa tako i rukometna natjecanja. I nije bilo niti razmišljanja o odgodi…

Sad se to sve pokazalo kao totalni cirkus, jer umijeće je bilo – sastaviti ekipu. Definitivno, koronavirus obilježio je ovogodišnje Europsko prvenstvo u rukometu.

Iz dana u dan situacija se mijenja, izbornici su na mukama, pozivaju se novi igrači, slažu nove taktike i teško je sa sigurnošću unaprijed znati tko će u kojem sastavu istrčati na teren.

Problemi s Mandićem

Da, COVID-19 teško je pogodio i hrvatsku reprezentaciju.

Tako je izbornik Hrvoje Horvat bio prisiljen koristiti čak 30 igrača, a Luka Cindrić bio je jedan od prvih zaraženih Kauboja.

“Mislim stvarno da je jako teško. Svaki drugi dan se igra. Taj jedan visoki napor nakon korone sigurno ostavlja posljedice. Ja sam u početku imao groznicu, poslije utakmice nakon Srbije sam imao groznicu. Teško dišem dok igram. Nemam toliko snage kao prije”, rekao je Cindrić za RTL uoči utakmice s Nizozemskom.

Još je nešto otkrio. Da je morala djelovati i hitna pomoć.

“Davidu Mandiću je pozlilo i došla je Hitna. Ne znam jeste li upućeni s time… Otišao je u Zagreb na daljnje pretrage.”, rekao je i dodaje:









“Imao je i Marino neke posljedice. Njemu i meni se pojavljuje vrtoglavica. Ti neki simptomi koji se pojavljuju nakon korone su ozbiljni i nisu za odbaciti. Ali, eto, mislim da sve to dobro podnosimo, borimo se i dajemo sve na terenu”, zaključio je Cindrić.