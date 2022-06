ČILIĆA TEK ČEKA NAPREDAK I BOGATSTVO: Čudesnim igrama u Parizu do neviđenih benefita

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u polufinale drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa nakon što je u susretu četvrtfinala nakon četiri sata i 15 minuta igre pobijedio Rusa Andreja Rubljeva sa 5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 (10-2).

Ulaskom u polufinale Čilić je ostvario najveći uspjeh na Roland Garrosu. Do sada je dva puta stigao do četvrtfinala (2017, 2018), no oba puta je ispao. Prije pet godina izbacio ga je Švicarac Stan Wawrinka, a godinu dana kasnije Argentinac Juan Martin del Potro.

Čiliću je ovo najbolji rezultat karijere na Roland Garrosu, gdje je prethodno dva puta gubio u četvrtfinalima. Ova pobjeda već mu garantira skok od dva mjesta na ATP ljestvici, pa će tako nakon turnira u najgorem slučaju biti 17. igrač svijeta. Plasmanom u polufinale osigurao je i nagradu od 642 tisuće dolara. Pobjednik će dobiti 2.4 milijuna, a drugi finalist upola manje.