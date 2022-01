ČILIĆ PROTIV SEBE, SUTKINJE I ‘DJETETA’ Ništa od četvrtfinala, ali nešto ga je baš razljutilo…

Nije to bio dan Marina Čilića. Po jakom suncu, u dosta teškim uvjetima, pao je u četiri seta i ništa od četvrtfinala Australian Opena.

Nakon što je u prvom setu počistio Kanađanina, u drugom i trećem uglavnom je “donirao”, pa sve sve isključivo ovisilo o Hrvatu.

I kad sjena konačno pokrila užareni teren, Čilić je ostao koncentriran na svom servisu i uspio je izboriti tie-break, ali jedostavno ništa nije išlo.

Već na startu je gubio 3:0 i više se nije oporavio. Možda je u koncentraciji odmogla i sutkinja koja ga je kaznila opomenom već na startu.

Tražio je Čilić da se publika smiri, u pozadini se čuo i glas djeteta zbog kojeg je sutkinja dosta smirivala tribine, a na kraju je Hrvat bio kažnjen je prekoračio vrijeme za servis.

Kod 2:3 imao je čisti bekhend, namjestio se na paralelu kod mreže, ali u svom stilu, kad mu ništa ne ide, poslao ju je tri metra u aut.

Félix Auger-Aliassim odigrao je na kraju dosta smireno, samo je skupljao greške i proslavio premijernu pobjedu protiv Čilića u karijeri. Čilić je slavio u Washingtonu 2019. (6-3, 6-4), potom na Mastersu u Parizu 2020. (6-0, 3-6, 6-3), a prošle godine ga je svladao u finalu Stuttgarta za jubilarnu 20. titulu karijere.

