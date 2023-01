ČILIĆ OTKAZAO AUSTRALIAN OPEN, ĐOKOVIĆ U PROBLEMU! Hrvat poslao tužnu poruku, a i Srbin zabrinuo svoje navijače

Marin Čilić neće nastupiti na Australian Openu. Hrvat će zbog ozljede morati preskočiti ovogodišnje izdanje prvog Grand Slam turnira sezone.

“Nije naš najbolji početak godine. Nekoliko teških dana u Melbourneu. Razočaran sam što neću nastupiti na Australian Openu, ali zdravlje je na prvom mjestu”, napisao je Hrvat, te je dodao:

“Zdravlje je na prvom mjestu”.

Marin je osjetio probleme u Indiji, pa je predao svoj meč četvrtfinala.

A probleme je na treningu imao i Novak Đoković. Prekinuo je trening koji je imao s Daniilom Medvedevim.

Not a great start to 2023 and few tough days in Melbourne.

Devastated I can’t play this year at @AustralianOpen but health comes first.

See you next year Melbourne!

😔👋

— Marin Cilic (@cilic_marin) January 11, 2023