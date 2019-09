ČILIĆ NIJE ODIGRAO SVOJ NAJBOLJI MEČ, A ŠTO I DA JEST: Nadal juri povijest

Rafael Nadal svladao je 23. igrača na listi Marina Čilića sa 6:3, 3:6, 6:1, 6:2 za dva sata i 52 minuta igre.

Ne računajući izgubljeni set, trostruki osvajač US Opena nije imao puno problema protiv osvajača iz 2014. godine.

Rafa je prvi set dobio oduzimanjem servisa u šestom gemu, i to nakon što je u prethodna dva došlo do razmjene breakova, da bi u drugom Čilić uzvratio zahvaljujući jedinoj break lopti u četvrtom gemu.

U nastavku je Nadal, ipak, pojačao ritam i na takvu igru Marin nije imao odgovor. Od 1:1 na početku trećeg seta, Španjolac je osvojio 9 gemova zaredom i potom na rutinski način stigao do pobjede.

Deveta je to pobjeda u nizu za Nadala protiv Marina koji porazom ne treba biti razočaran budući da je pokazao nešto bolju igru nego tijekom sezone.

Nadalov protivnik u borbi za novo polufinale bit će Argentinac Diego Schwartman.

Through to the QF! 👊👊@RafaelNadal defeats Cilic 6-3, 3-6, 6-1, 6-2 to set up an encounter against Schwartzman…#USOpen pic.twitter.com/GGIWzrPkbD

— US Open Tennis (@usopen) 3. rujna 2019.