CIJELI STADION JE UTIHNUO! Svi su očekivali dobre vijesti, ali one nažalost nisu došle

Iako je njihov RB Leipzig ostvario plasman u četvrtfinale njemačkog Kupa pobjedom nad Hoffenheimom 3:1, utakmica je prošla u tmurnoj atmosferi na Red Bull Areni.

Prije početka susreta na tribinama je pozlilo jednom navijaču Leipziga, koji je odmah prebačen u bolnicu, a navijači domaćih cijelu utakmicu nisu navijali iz poštovanja prema nesretnom čovjeku.

Poslije utakmice svi su s nestrpljenjem čekali vijesti iz bolnice, stizale su emotivne poruke momčadi i svi su se nadali kako će se navijač Leipziga izvući.

Preminuo u bolnici

No u dan nakon utakmice došle su tužne vijesti kako se čovjek nije uspio oporaviti, iako mu je na licu mjesta pružena pomoć i hitno je bio prebačen u obližnju bolnicu.

Red Bull Leipzig se u četvrtak oglasio kratkom objavom na svojim društvenim mrežama:

“Osoba koja je sinoć prebačena u bolnici je nažalost preminula. Izražavamo sućut obitelji”.

The person who was taken to hospital last night unfortunately passed away. We extend our condolences and sympathy to their loved ones. 🤍 https://t.co/yASD1K7GeM

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) February 2, 2023