Cijela Hrvatska u iščekivanju: Vatreni čekaju suparnike, moguć je okršaj protiv Srbije

Hrvatska nogometna reprezentacija danas će, tamo negdje oko 19 sati saznati skupinu na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. Sve oči bit će večeras od 18 sati uperene u Hamburg gdje će se održati svečani ples kuglica. Koga će izvući momčad Zlatka Dalića zanima sve ljubitelje nogometa, ali i sporta općenito u Hrvatskoj.

Hrvatska se dakle nalazi u trećoj jakosnoj skupini i ne može igrati protiv momčadi kao što su Nizozemska, Škotska, Slovenija, Slovačka i Češka. Sve ostale opcije su moguće. U prvoj jakosnoj skupini su Njemačka, Španjolska, Portugal, Francuska, Belgija i Engleska, u drugoj su Mađarska, Turska, Rumunjska, Danska, Albanija i Austrija, dok su u četvrtoj skupini Italija, Srbija, Švicarska i tri suparnika iz dodatnih kvalifikacija čija imena još nisu poznata.





Dakle, potencijalni suparnik Hrvatskoj u skupini je i Srbija. A evo kako je tu mogućnost prokomentirao bivši trener Hajduka Zoran Vulić.

“Ah, šanse su jedan prema šest. Pa, što da se i to dogodi… Sportski će se odigrati utakmica, biti će to događaj koji će cijelom natjecanju dati još veću dimenziju. Ja na to gledam isključivo sportski. Do takvih susreta će prije ili kasnije doći. S time se ne smije zamarati. Evo, uvjeren sam da je Hrvatska bolja i da se ne treba bojati tog sraza. Ako do njega i dođe ne treba se fokusirati samo na tu utakmicu, glavni fokus je – prolazak skupine. Ali da bi ta potencijalna utakmica bila spektakularna već u svom očekivanju, u to nema nikakve sumnje”, rekao je Vulić.

Portugal s kojim imamo tradicionalno loš skor, kao i Francuska, čine se kao najgori protivnici iz prve jakosne skupine, Danska iz druge, a Italija i Srbija iz posljednje. Ali koga će zbilja na kraju izvući Hrvatska otkrit će se vrlo brzo…