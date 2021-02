CICO KRANJČAR EKSKLUZIVNO ZA DNEVNO: ‘Kakva tri igrača Dinamo ima, Krasnodar sigurno nema takve face’

Autor: Andrija Kačić Karlin

“Dinamo može i mora proći. Naš klub, tako ga zovem, ozbiljna je nogometna družina i držim da protiv Krasnodara mora biti favorit, ali i da će dokazati da je favorit”, tim riječima dočekao nas je Zlatko Kranjčar, Dinamova legenda, i igračka i trenerska. On kao simbol zagrebačkog kluba dobro zna što Dinamu nose europske utakmice. Kao igrač odigrao ih je bezbroj, kao trener čak i više, uostalom Dinamo je odveo 1998. godine do Lige prvaka.

“Dinamo je takav klub da mora živjeti od europskih utakmica, ponajprije je to izlog za igrače jer od proizvodnje igrača i prodaje istih se živi. Drugo, samo europske utakmice zadovoljavaju probirljivu zagrebačku publiku, to se vidjelo u zadnje dvije sezone. I treće – osjećaj da si dio najrazvijenijeg nogometnog svijeta je nešto posebno. A Dinamo to jest.”

Izdvojio tri igrača Dinama

Upitate li Kranjčara koji mu igrač današnjeg Dinama najviše zapinje za oko, bez krzmanja veli:

“Oršić je dragulj, kakav šmeker, ima dribling, udarac, bijeg, pamet, osjećaj za prostor. On je udarna igla, hakler na velikom terenu, ali mali Gvardiol pokazuje kakva je perspektiva. O Livakoviću je suvišno trošiti riječi. S takvim golmanom se uvijek može dalje nego što uopće i pretpostavljaš. Kada vidiš Dinamovu momčad s takvim kvalitetnim pojedincima onda moraš imati i uvjerenje da Krasnodar ne može proći. Krasnodar sigurno nema takve face.”









Na koncu, kada smo Zlatka Kranjčara upitali za zdravlje čuli smo riječi koje nam nisu legle…

“Ah, što da vam kažem. Nisam baš dobro. Imam problema sa stopalima, teško se krećem, teško održavam ravnotežu. S terapijama situacija ide nabolje, ali ja sam se navikao na užurbanost i stalni pokret, pa sam malo nesretan. Moram se paziti, to je sve od minulog nogometnog rada, nastradala su mi stopala.”

Sa željama da mu uskoro bude bolje pozdravili smo se…









“Dinamo će već u gostima kod Krasnodara pokazati koliko je bolji, možda čak i osigurati prolaz.”