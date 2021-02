CIBONA SE POJAČALA SRPSKIM TRENEROM: ‘Želim osvajati trofeje’

Nakon što je smijenjen trener Ivan Velić u Ciboni je ustoličen novi šef prve momčadi.

Nakon što je smijenjen trener Ivan Velić u Ciboni je ustoličen novi šef prve momčadi. To je srpski stručnjak Vladimir Jovanović, ugovor je potpisao na sljedeće dvije i pol sezone. Jovanović je najmlađi trener u ABA ligi i ujedno jedan od najtalentiranijih mladih trenera na ovim prostorima kojem je adut upravo rad s mladim igračima, što je jedan od glavnih razloga zašto je pozvan na zagrebačku klupu. U sustavu FMP-a je bio od 2012. godine prvo kao pomoćni trener, da bi od ljeta 2017. godine do prosinca 2020. obnašao funkciju prvog trenera. Kao pomoćni trener srpske seniorske reprezentacije angažiran je od prosinca 2019. godine.

Direktor Cibone Domagoj Čavlović o novoj akviziciji kaže:

“Prvo bi se htio zahvaliti treneru Veliću koji je bio s nama dvije i pol sezone i ostavio dubok trag u Klubu. Još se sjećamo osvajanja prvenstva Hrvatske 2019. godine kada je vratio košarku u Draženovom dom. Bio je dio Cibonine obitelji i iako više nije trener, on je ovdje uvijek dobrodošao. Nije bilo lako raskinuti s njim suradnju, dugo smo vagali i odlučili se na taj potez, da na neki način protresemo ekipu i krenuli smo u potragu za novim opcijama. Razgovarali smo s još nekim imenima i odlučili se da je Vladimir taj koji ima iskustvo i energiju koja nam je potrebna da ovih naših 5 dragulja učini što boljima i napravi ono za što smo se mi opredijelili kad smo dovodili sve te mlade igrače. Njemu je prvi motiv rad i učenje tih mladih igrača. Ugovor smo napravili na ovu plus još dvije sezone. Nadam se da ćemo napraviti ono zbog čega je on tu i da ti mladi u budućnosti postanu i nositelji naše reprezentacije”.

Zašto je smijenjen Velić?

“Mi smo s njim razgovarali unutar četiri zida. Ti razlozi rastanka će ostati tu gdje su se i dogodili. On je ostavio trag ovdje i volio bi kad bi se više spominjali njegovi uspjesi i uzimanje Prvenstva protiv pet puta skuplje Cedevite. Mi smo u podneblju gdje se uvijek ističe nešto loše. Razloge ćemo ostaviti između nas kako i doliči, a njemu smo, kako sam i rekao, zahvalni na svemu što je napravio”.









Najavljuje trofeje

Vladimir Jovanović ushićeno je govorio o svom novom poslu:

“Jako mi je drago što sam došao i što sam dobio priliku raditi ovdje. Svjestan sam povijesti kluba i koliko je trofeja u vitrinama, koliko je vrhunskih igrača ovaj klub iznjedrio. Sve to će za mene biti motiv da ostvarim svoj maksimum i da ostvarim sve rezultate koje smo postavili pred nas. Želim se zahvaliti bivšem treneru koji je ostavio ekipu u dobrom stanju i dobrom raspoloženju poslije dvije pobjede. Nadam se da ću nastaviti s dobrim radom. Moja osobna ambicija bi bila da u ove vitrine donesem još pokoji trofej za Cibonu, a i da pomognem razvoju tih mladih igrača. Apsolutno sam upoznat s njihovom kvalitetom i mislim da ima prostora za njihov napredak. Jedan od velikih motiva mog dolaska je sigurno bio rad s tim mladim igračima”.









Jovanović će prvi put voditi momčad u srijedu u četvrtfinalnoj kup utakmici protiv Adria Oil Škrljeva.

“Bitni su nam i Kup i Prvenstvo. S velikom dozom spremnosti izlazimo na teren i borit ćemo se za svaki trofej. Sigurno smo kvalitetnija ekipa, ali da bismo to pokazali moramo biti odgovorni. Malo je vremena nakon dva treninga dati veći sud. Zasad su momci dobro trenirali i nadam se da će tako ostati. Nije moguće u kratkom vremenskom periodu napraviti neke značajne promjene. Ekipu možemo motivirati da odrade zadatak na najbolji mogući način. Pritom je moguće kvalitetno razvijati mlade igrače i naći vremena za trening. Da mislim drugačije, ne bih bio ovdje. Borba za trofeje je uvijek imperativ kad je Cibona u pitanju. Dati ćemo sve od sebe da to pokušamo i napraviti. Jako nam je važno i prvenstvo i kup i probat ćemo biti na visini zadatka. Očekujem Cibonu koja će igrati brzo, agresivno, fajtersku košarku, da se ne sklanja nikom s terena! To nam dozvoljava mladost koju imamo i iskustvo koje imamo u ekipi. Mislim da možemo biti idealan spoj”, riječi su Jovanovića.