CIBONA SE OSNAŽILA S VLASTITIM KOŠARKAŠEM: Nema boljeg igrača od domaćeg igrača, konačno su shvatili!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Novi ugovor s Cibonom potpisao je jedan od najtalentiranijih mladih igrača, osamnaestogodišnji kapetan Roko Prkačin. Najmlađi Cibonin kapetan u povijesti vjernost Klubu je potpisao do kraja tekuće sezone plus na još iduće tri godine.

“Formalizirali smo nešto što nije bilo upitno. Sretni smo što je Roko tu. Cibona će mu kao i svim ostalim mladim igračima pružiti sve što je potrebno za njegov daljini razvoj. Uvjereni smo da će uz novog trenera dići razinu svoje igre i da će mu to biti dovoljno da u budućnosti završi tamo gdje mu je mjesto, a to je NBA liga. Na njemu, kao i na cijeloj organizaciji, je da nastavimo požrtvovno raditi kako bismo ostvarili zacrtane ciljeve, a ovaj je potpis jedan bitan dio našeg puta, naglasio je direktor Domagoj Čavlović.

Roko je dio razvojnog puta koji se u Ciboni gaji godinama i apostrofira kad su u pitanju mlađi igrači. Selektiran je u omladinski pogon i bio dio dugotrajnog i kontinuiranog rada vođenog od strane niza stručnjaka kroz čije je ruke brušen ovaj dijamant, a koji su uvelike zaslužni za ostvarivanje krune tog posla, a to je potpis za seniore. Razlog je to više za ponos cijele organizacije jer je Roko dijete koje je odraslo u Klubu.

“Sretni smo što je dijete našeg omladinskog pogona izraslo u ovakvog igrača i što slijedi svoj put na pravi način. Prošao je naše mlađe selekcije i sad je stavio potpis na ovaj seniorski dio, iako je dio našeg prvom tima već treću sezonu. Cibona je sredina u kojoj se on najbolje osjeća i pruža mu sve potrebno za njegov daljnji razvoj. Tako ćemo i nastaviti i iako je ovo nešto što je samo bilo pitanje vremena, velika je stvar za naš Klub i potvrda da dobro radimo”, zadovoljan je nakon potpisa bio i sportski direktor Marin Rozić.

Na potpis ugovora Roko je došao u pratnji svog agenta Davora Kusa…









“O ovome sanjam otkako sam počeo trenirati košarku! Cibona je moj klub kojeg mogu nazvati domom. Nastavit ću trenirati i raditi na sebi. Drago mi je da sam potpisao i iz razloga što mi je to znak da me ovdje ljudi cijene i da me žele ovdje. Kao što je direktor rekao, moramo nastaviti raditi. Moramo još bolje i još jače kako bismo vratili Cibonu tamo gdje je bila”, rekao je Prkačin.