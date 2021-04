CIBONA JEDINA USPJEŠNA U ABA LIGI: Split i Zadar poraženi od srpskih predstavnika

Danas su tri naša predstavnika igrala svoje utakmice u ABA ligi, a jedina momčad koja je odnijela pobjedu bila je Cibona koja je pobijedila Borac 82:77 i time osigurala opstanak u regionalnom natjecanju.

Zadar i Split nisu bili uspješni protiv Crvene zvezde i Partizana, pa su tako naša druga dva kluba zabilježila poraze što će rezultirati mogućem preseljenju Splita u drugu ABA ligu nakon samo sezone provedene u prvoj.

Split je izgubio od Partizana 58:80, a hoće li se momčad s Gripa vratiti u Drugu ABA ligu znat će se nakon dvije ili tri utakmice koje će odigrati s pobijeđenim iz drugoligaškog finala između Studentskog centara iz Podgorice i Sparsia iz Sarajeva.

Poraz Zadra

Zadar također nije imao svoju večer protiv Crvene zvezde, te je na svom terenu u Višnjiku poražen 70:90, te je tako okončao ovogodišnju sezonu u ABA ligi porazom, ali i na sigurnom 10. mjestu.

Ipak, Zadar i Cibona osigurali su svoje mjesto u ABA ligi i sljedeće sezone, dok Split ima svoju šansu ostati u društvu najboljih nakon razigravanja.

Splićani su izgubili svoje mjesto u ligi zbog toga što su bili najlošiji u međusobnom omjeru s FMP-om i Borcem iz Čačka.

