CHELSEA SLAVIO U SADRŽAJNOM DERBIJU PROTIV CITYJA: Gazile se glave, zabijali nedozvoljeni golovi

Chelsea i Manchester City su se od 18:30 borili za finale FA kupa, a slavila je londonska momčad. Pogodak odluke postigao je Hakim Ziyech u 55. minuti na asistenciju Tima Wernera.

Dva engleska kluba koja se bore i za finale Lige prvaka danas su odmjerila snage. Slavila je momčad Thomasa Tuchela, koji Chelseajevu sezonu čini sve boljom.

U sadržajnoj utakmici presudila je fantastična akcija iz koje je poentirao Marokanac

Chelsea je u šestoj minuti utakmice postigao pogodak, ali ga je sudac poništio. I tada je strijelac bio Ziyech. Nekoliko minuta kasnije vidjeli smo krvnički start Fernandinha.

U 48. minuti se ozlijedio i fantastični Phil Foden kojeg je zamijenio Kevin De Bruyne.

A onda sedam minuta kasnije fantastična akcija Chelseaja, asistencija Wernera i pobjednički pogodak Ziyecha. Pogodak odluke pogledajte OVDJE!

Zanimljiv podatak da je Chelsea igrao finale FA kupa i osvojio ga, iste godine kada su bili pobjednici Lige prvaka.

