CHELSEA SE ISPROMAŠIVAO PA PLATIO! Nijemci zabili iz kontre, Benfica sigurna

Utakmice Lige prvaka igrane u srijedi donijele su okršaj Borussije Dortmund i Chelseaja te Club Bruggea protiv Benfice.

Nominalno jača utakmica igrala se u Dortmundu, gdje je Chelsea promašio barem 10-ak mrtvih prilika, pogađali su igrači iz Londona stative i prečke, ali lopta nikako nije htjela u gol.

Utakmicu je odlučila brza kontra Borussije, zapravo Karim Adeyemi uzeo je jednu loptu, pretrčao je sve i zabio za 1:0 u 63. minuti susreta.

Londončani su pokušavali zabiti, ali jednostavno lopta Chelseaju ne ide u gol, golman Borussije radio je čuda, tako da se večeras slavi u Dortmundu. Kovačič nije ulazio u igru za Chelsea.

Sigurna Benfica

Belgijci su dočekali Portugalce u dvoboju Bruggea i Benfice, koju su dobili gosti glatko 2:0, a oba gola pala su u drugom poluvremenu.

Prvo je Benficu u prednost doveo Joao Mario u 51. minuti iz penala, da bi priču za Brugge zatvorio David Neres u 88. minuti susreta.

