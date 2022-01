ČETVORICA HRVATA U BODOVIMA: Postajemo prava skijaška sila

Današnji slalom u Adelbodenu svrstao je Hrvatsku u rijetke zemlje koje su imale četvoricu skijaša u bodovima svjetskog skijaškog kupa, a danas su to ostvarili Filip Zubčić koji je završio na 15. mjestu, Samuel Kolega na 21. mjestu, Matej Vidović na 24. mjestu i odmah iza njega kao 25-ti Istok Rodeš.

Naši su u prvom laufu imali bolje pozicije ali i ovako možemo biti jako zadovoljni prikazanim od naše četvorice mušketira u Švicarskoj.

Pobjedu je sjajnom drugom vožnjom odnio Austrijanac Johannes Strolz kojem je ovo prva pobjeda u karijeri,a do sada mu je najbolji plasman bio deseto mjesto u slalomu.

Dominacija Austrijanaca

Drugoplasirani je bio Manuel Feller sa 17 stotinki zaostatka za pobjednikom, dok je do mjesta na postolju s 14. pozicije iz prve vožnje doskijao Nijemac Linus Strasser, koji je imao drugo vrijeme druge vožnje i za Strolzom zaostao 29 stotinki.

Nakon tri slaloma u novoj sezoni i dalje su u vodstvu Norvežanin Sebastian Foss-Solevaag i Šveđanin Kristoffer Jakobsen s po 140 bodova, dok je na odličnom šestom mjestu je Filip Zubčić koji ima 91 bod.

U ukupnom redoslijedu vodeći je Švicarac Marco Odermatt sa 845 bodova, ispred Norvežanina Aleksandera Aamodta Kildea koji ima 469 bodova. Zubčić je s 214 bodova na 11. mjestu.

Skijaši će ostati u Švicarskoj, gdje će od četvrtka do nedjelje voziti četiri utrke Svjetskog kupa u Wengenu – superveleslalom, dva spusta i slalom.

Wearing low-ranked bib No. 38, Johannes Strolz was the shocking winner of a World Cup slalom on Sunday in Adelboden, Switzerlandhttps://t.co/lzXR9BczX1

— CBC Olympics (@CBCOlympics) January 9, 2022