ČETNIKOVANJE Navijači BiH ne žele Vranješa u reprezentaciji, poručili mu: ‘Persona non grata!’

Autor: dnevno.hr

Navijačima nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine nije najbolje „sjela“ najava skandaloznog nogometaša Ognjena Vranješa, poznatog po tetovaži četničkog vojvode Momčila Dujića, da je s novim izbornikom Dušanom Bajovićem započeo razgovore o povratku u reprezentaciju.

Nakon što je Vranješ to rekao u razgovoru za srpski „Kurir“, na službenoj Facebook stranici navijačke skupine BHFanaticos, koju prati 130 tisuća ljudi, osvanuo je status „Persona non grata“ (nepoželjna osoba) uz poruku „Naš stav je jasan“. Navijači su mu to poručili zbog njegovih brojnih afera, spornih izjava, već spomenute tetovaže i afere sa srpskom pjevačicom Jelenom Karleušom.

Podsjetimo, prije pet godina Vranješ se našao na meti navijača BiH zbog tetovaže koja je prikazivala granice Republike srpske koju je nakon toga prepravio u sat. Nakon toga si je istetovirao lik četničkog vojvode zbog čega ga je tadašnji izbornik Robert Prosinečki izbacio iz reprezentacije.