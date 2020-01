ČERVAR REZOLUTAN: ‘Opuštanje ne dolazi u obzir, rezultat je vrlo važan!’

Autor: J.V.H.

Upitan za važnost posljednje utakmice prve faze europskog rukometnog prvenstva, izbornik i strateg hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar kazao je u razgovoru za Sportske novosti, da bez obzira na rezultatsku (ne)važnost, utakmica u sebi nosi imperativ zbog čitavog niza drugih okolnosti.

“Nije svejedno, dapače, vrlo je važno i zbog momčadi i zbog činjenice da u Beč želimo otići zdravi, a opet ne izraubani, jer svaka sitnica je važna i o svemu moramo voditi računa. Istina je da nakon Bjelorusije imamo praktično do prvog susreta u Beču skoro pet dana, ali momčad nastavlja raditi po programu, na kondiciji i na ostalim stvarima da bi održala pripremu za nastavak natjecanja. Imat ćemo i taktički trening ujutro na dan utakmice sa Srbijom, jer se igra kasnije navečer. Opuštanje ne dolazi u obzir i razgovarat ću o tome s igračima. Najvažnije nam je da idemo zdravi u Beč, jer visoke ambicije se rješavaju tamo.”

Izbornik je upitan hoće li u utakmici priliku dobiti novi igrači, no odgovorom je dao do znanja da je svjestan važnosti ulaska u ritam koji zbog mnogobrojnih izmjena može biti narušen.

“Djelujemo kao tim, dižemo se i to moramo zadržati. Svakako da su to stvari koje ćemo poštovati. Imamo momčad iskusnih igrača, ali i mladih koji su dosad dobro reagirali, iako je tu bilo i pogrešaka, što je razumljivo, jer u ovakvom okruženju nemaju priliku baš često igrati. Imamo trenutno problem sa Šarcem kojeg muči koljeno, jer je dobio udarac protiv Bjelorusije, pa ćemo vidjeti što i kamo dalje.”

Za polufinale će morati pasti Španjolska ili barem Njemačka koja je u Austriji također kao na domaćem terenu. Na pitanje o otvorenom ždrijebu nije previše dvojio.

“Nisam pristalica te teze, jer nismo ispraćeni s previše optimizma, a nisam pristalica teza da se problemi rješavaju na time outu, jer je to u realnosti nemoguće. Najbolje rješenje uvijek je trening. Imamo u Beču sigurno ozbiljne protivnike, vidjeli ste što je Španjolska napravila Njemačkoj, znamo da smo s Njemačkom nedavno dvaput izgubili, a tu je i Austrija koja ima sjajnih igrača poput Bilyka, Božovića, vratar Bauera, realizatora Webera, tako da uopće ne mislim da nas čeka bilo što lagano. Dobro ćemo se pripremiti, analizirati svakoga do detalja, onako kako smo to učinili i za Bjelorusiju. Ništa nije lako ako se ozbiljno ne shvati. Puno smo takvih primjera vidjeli, tako da polako s tom vrstom optimizma.”

Čitav intervju možete pročitati u Sportskim novostima. Utakmica između Hrvatske i Srbije počinje večeras u 20,30 sati s prijenosom na RTL-u. Emisija pred utakmicu počinje u 19,45.