ČERVAR NAPOKON ODAHNUO: ‘Ovo pokazuje da imamo budućnost’

Hrvatska je ‘ugrabila’ drugu pobjedu na Svjetskom prvenstvu za rukometaše u Egiptu, a dolazak do 26:24 protiv Katara donio je našim Kaubojima odlazak u drugi krug u Kairu s tri boda u rukama.

Nije išlo lako, ali protivnik s najvećim ugledom u prvom krugu donio je i do sada najbolji hrvatski nastup na ovom SP-u, što je zaslužilo čestitku Line Červara nakon pobjede.

‘Mislim da trebam čestitati igračima na stvarno velikoj pobjedi. Okolnosti u kojima se igralo nam ništa nisu išle u prilog. Ušli su i mladi igrači, Martinović, Jaganjac, Šarac, pokazali su srce kada se odlučivalo’, rekao je hrvatski izbornik pred kamerama RTL-a.

‘Pobjeda hrabrosti i upornosti, to me raduje. No, to još nije ništa, ima tu puno izazova, ali ovo pokazuje da u budućnosti isto možemo posložiti dobru reprezentaciju’, dodao je Červar.

‘Sada ćemo se malo opustiti. Bilo je naporno iščekivati ovu novu utakmicu, jučer je bila kiša i nismo htjeli putovati daleko na trening, spremali smo se s bocama i sa stolcima, to ćemo pokazati na Facebooku’, opisao je izbornik što se zbivalo prije Katara.









‘Bilo je i pogrešaka, ali tko zna rukomet, zna da dečkima treba čestitati’, veli Červar, dodajući da bi odabir nekog novog igračkog rješenja uoči drugog kruga bio teško izvediv.

‘Najradije bih da dođu svi koji su ozlijeđeni, ali toga ipak nema. Nismo imali pravu pripremu za ovo SP, ali ponekad kad je teško, radi srce’, veli Červar, dodajući da se i on morao ‘pokrpati’ s injekcijama protiv bolova, a jasno, niti igračima nije lako u napornom ritmu.

Ipak, protiv Katara je to izgledalo dobro, a Červar je kao jedan od pozitivnih primjera istaknuo jednog od mlađih – iako je hvalio i cijelu momčad.









‘Martinović kada i promaši smogne snage da puca još jednom’, opisao je izbornik kakav pristup treba biti, dodajući i da je obrana ovom prilikom obavila dobar posao iako je bilo i slabijih razdoblja u igri.

Kako idemo dalje, nadajmo se da će to izgledati sve bolje.