ČERVAR JE VIDIO ŠOK U JEDNOJ STVARI: ‘Možda je to onaj hrvatski štos’

Otvaranje Svjetskog prvenstva za rukometaše u Egiptu nije bio dobar za Hrvatsku. Prva utakmica u skupini C donijela je samo bod protiv Japana, a nakon 29:29 na kraju prvog nastupa naših Kauboja u Aleksandriji.

Izbornik Lino Červar se nakon susreta pred kamerama RTL-a prvo susreo s pitanjem što je dovelo do ovog šoka za Hrvatsku.

‘Ja kažem da to nije šok, šok je bio da smo unaprijed pobjednici s Japanom, s Katarom… Upozoravao sam dečke da su oni dobra ekipa koja je dugo na okupu, domaćin su OI. Možda je to onaj hrvatski štos, dajmo im da su veliki favoriti, a onda se izgubi prva utakmica pa lupaj po igračima i po treneru’, rekao je Červar.

‘Obrana nam nije bila čvrsta i pokretna, lako su dolazili do prostora i do šansi. Utakmica je bila skoro izgubljena, tražio sam mogućnost da probamo ući u susret jer se neću predati tek tako’, nastavio je Červar.

'Mijenjali smo igrače u obrani, Horvat je igrao 'dvojku' što nikad nije jer sam smatrao da nam treba igrač s brzim nogama. Obrana nam nije bila dobra, a obrana pobjeđuje', dodao je izbornik.









‘Bila je velika razlika, a jedini cilj bio je da probamo smanjiti do poluvremena veliku prednost. Morali smo se spašavati, probali smo to izvući karakterom koji imamo. Igrači su pokazali da to mogu, ali iz ovog moramo izvući pouku’, istaknuo je Červar, spominjući i probleme s ozljedama.

Nije bilo Marina Šege i Igora Karačića koji nisu na popisu za prvi krug, a tijekom utakmice otpao je i Luka Cindrić. U takvoj situaciji, bilo je pokušaja s različitim varijantama, a na kraju je rezultat bio bod.

'Nisam sveukupno zadovoljan, ali nismo poraženi, izvukli smo se. Ima kritike, ali ako izvučemo pouke onda smo i profitirali na toj utakmici', zaključio je Červar, ističući da neće biti lako ni u nastavku prvog kruga.'









‘Momčad je pokazala karakternu snagu, nije lako izvući ovakvu utakmicu. No, moramo biti samokritični i vidjeti što popraviti’, istaknuo je hrvatski izbornik u osvrtu na remi protiv Japanaca.