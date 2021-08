ČEMU TI SUCI, ČEMU TAJ VAR? Svi se ispričavaju, a onda nikome ništa! A prijeti nam kaos…

Autor: Andrija Kačić-Karlin

U Osijeku na dvoboju istoimenog domaćina i jake Rijeke opet smo svjedočili KVAR tehnologiji. Hajde, jasno je da u punoj brzini igre, munjevitom kretanju lopte niti glavni, kamoli pomoćni mogu uočiti sve presudne detalje. Zato je i izmišljena VAR tehnologija.

No, grozno je kada ono što ti treba pomoći prečesto odmaže, to tada postaje svojevrsni apsurd. Eh, upravo se to i dogodilo u Osijeku. Čini se da su suci iz VAR sobe bili, najblaže rečeno, malo prezaigrani i sigurni u sebe. Pa su učinili to što su učinili. Naime, grdno su pogriješili, i to u situaciji kada je sve bilo kasno. Čak izgleda da su grešku probali prikriti. I to je ono što žesti i truje!

Nema gorega kada se nepravedna odluka pokušava oslikati bojom pravednošću. A baš su se suci u VAR slbi igrali bojama, onim crtama, znate, kojima se oslikava pozicija pojedinog igrača u odnosu prema golmanu. Tko je uopće crtao te linije? Sada saznajemo da je to bio djelatnik Croatela, kuće koja prenosi utakmice (!?). A nadzire ga kao VAR. Lijepo nadzire.

Sve je besmisleno

Dakle, kod poništenog gola Rijeke linije su iscrtane nespretno, pogrešno, zapravo besmisleno.

Tim linijama se pogriješilo na najgori način, linije se nisu ticale posljednjeg igrača Osijeka Škorića, te isturenog Rijekinog napadača Murića, linije su bile povučene na potpuno promašen način.

Šef sudačke komisije Bruno Marić priznao je pogrešku glavnog zapovjednika VAR sobe u Osijeku, zagrebačkog suca Frana Jovića. I uputio ispriku Rijeci. Čak je to i možda nekome zgodno, prihvatljivo, no kakve koristi Rijeka, i svi mi i hrvatski nogomet ima od isprike kad je nepravda očito na djelu. Tako se šeprtljavo ne može raditi, to nije VAR nego KVAR tehnologija.

Još nešto, svjedočimo tijekom tih naših prijenosa prvoligških utakmica… Snimke su neuobičajeno blijede, mutne, još kad se krivo povuku linije zbrka je posvemašnja.

Sjetimo se jedne davne zgode, bilo je to davno, sjećate se kad je u posljednjoj minuti sudačke nadoknade, bilo je to 2013. godine, Dinamov Vrsaljko rukom obranio udarac Hajdukovog Sušića. Ispred samih Dinamovih vratiju. Bio je to klasični jedanaesterac, sudac te utakmice bio je Bebek. Udaljen nekoliko metara od mjesta događaja.









Čak je i moguće da on nije vidio to očigledno branjenje gola rukom (iako malo vjerojatno). Ali, pazite sad ovo, to je bila prva utakmica u povijesti našeg prvenstva u kojoj su djelovali – četvrti i peti sudac. Oni suci iza golova, sjećate se? Pa, iza Dinamovog gola bio je sudac, na tri metra od Vrsaljka koji nije ”ništa vidio”.

Svi smo si postavili pitanje, čemu taj četvrti i peti sudac. Kao što se sada pitamo i čemu taj VAR? Još nešto, identično je, kao što se sada Marić ispričavao Rijeci tako se i Bebek ispričavao Hajduku. I nikome ništa.

Zadovoljavanje forme bez konkretnog sadržaja, dakle što će ti tehnologija i suci kada nepravda uzima maha, temelj je kaosa koji će zavladati našim nogometom ako se s ovom praksom nastavi.

Biti ćemo i direktniji, najimpulzivniji naš trener na prvoligaškim terenima jest Nenad Bjelica. I rekao je da ne bježi od svojeg temperamenta, on se i najčešće buni na sudačke odluke. A iste te sudačke odluke nekako najčešće u zadnj vrijeme idu njegovoj momčadi u korist.









Na koncu konca, posipanje pepelom Brune Mari-a također je nekako patetično…

„Ispričavam se svima, NK Rijeci, njezinim navijačima, a onda i svim ljudima koji prate i vole nogomet. Neprihvatljivo je to što su napravili u VAR sobi, neprihvatljivo je da sa svojim odlukama izazivaju bijes, čuđenje ili podsmijeh kompletne nogometne javnosti. Tehničar je zadužen za kompjutorsko crtanje linija i nema sumnje da je pogreška njegova, ali VAR sudac – u ovom slučaju Fran Jović – je taj koji ima sve ovlasti u sobi i koji mora potvrditi sve donesene odluke, pa tako i napravljeno od strane tehničara. Naravno da je na kraju zapovjedna odgovornost moja i stoga sam ja taj koji se mora ispričati svima. Ovaj propust nema baš nikakve veze s HNS-om, Izvršnim odborom ili nekim trećim. To je izravno naš sudački propust, koji je nedopustiv i s kojim ozbiljno kompromitiramo vrijednost i važnost VAR-a„.

Sve mi to znamo” Nego recite nam gospodine Mariću, kakva kazna ide Franu Joviću i slijepoj ekipi iz VAR sobe?