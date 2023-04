ČAČIĆ MORA NAĆI FORMULU ZA ŠIBENIK! Prava šansa za nezadovoljne, a jedan se baš izdvaja

Nogometna natjecanja ulaze u samu završnicu pa je tako i Hrvatski nogometni Kup došao do polufinala, u kojem se u srijedu od 17 sati i 30 minuta sastaju Šibenik i Dinamo na Šubićevcu.

Najava utakmice iz kuta Dinama stvarno nije bajna, klub trese kriza kakva nije viđena dosta dugo, Dinamo gubi od Istre i Šibenika u prvenstvu, muči se protiv Gorice, a kadar se rasplinuo kao mjehur od sapunice.

Ante Čačić je na velikim mukama kako posložiti Dinamo pred polufinale, ozljede i odlasci dobrano su oslabili kadar pa će možda Čačić posegnuti za igračima koji se čekaju nametnuti i nezadovoljni su statusom na Maksimiru.

Tu najprije mislimo na mladog Gabrijela Rukavinu, koji slovi kao veliki talent, ali bi mogao otići iz Dinama zbog nikakve minutaže i već postoji ponuda slovenske Olimpije.

I’m a bit late on todays news but I’ll still post what’s going on.

Gabrijel Rukavina, 19 year old attacker from Dinamo is not happy with his current status in the team, his father is not happy at coach Ante Čačić for not giving his son minutes. pic.twitter.com/tD8aYPd5mn

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) April 4, 2023