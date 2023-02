‘ČAČIĆ JE NAPRAVIO NESTVARAN POSAO’! Velike riječi prije derbija: ‘Ne znam zašto ga se osporava’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Kao i uvijek kada igraju Dinamo i Hajduk, puno napetosti okružuje najveći hrvatski derbi, a tako je i prije susreta na Maksimiru u nedjelju u 23. kolu SuperSport HNL-a. Dinamo će ući u veliku utakmicu željan domaće pobjede kojom bi došao na 11 bodova prednosti pred Hajdukom na vrhu ljestvice, dok će splitskim Bijelima cilj biti barem bod kojim bi barem donekle zadržali neizvjesnost u borbi za naslov.

Ulog je velik, a sa svojim ambicijama, utakmicu je pred novinarima najavio Hajdukov trener Ivan Leko, ističući vjeru u pobjedu u nedjeljnom susretu koji će početi u 15 sati.

“Lijepa utakmica, najljepša za igrati i za voditi. Na velikoj sceni treba pokazati koliko si dobar, svi se jako veselimo. Svi koji smo tu, pripremamo se i ono što sigurno znamo, imat ćemo 11 igrača i pet na klupi. Moramo biti hrabri i odlučni, to je jedini način da se nešto napravi na Maksimiru”, rekao je Leko, spominjući kako stoje stvari u njegovoj momčadi ‘prošaranoj’ ozljedama i bolešću.





“Imamo neke viroze, imamo one koji su duže ozlijeđeni, tu je bio Prpić s virozom, Melnjak isto. Oni su prazni i nikakvi, ali motivirani smo”, opisao je Hajdukov trener.

Jedna od tema bio je i snijeg. Najavljuje se na putu iz Splita u Zagreb, a moglo bi ga biti i za vrijeme utakmice.

“Pa, možda je to i bolje za nas. Isti uvjeti su i nama i njima”, kazao je o tome Leko.

U pogledu prema Hajdukovim adutima koji bi mogli zaigrati na Maksimiru, posebne riječi zaslužio je mladi stoper Luka Vušković koji je danas proslavio 16. rođendan, a na poseban dan, klub je pokazao da na njega računa ugovorom na koji je Vušković stavio potpis do ljeta 2026. godine.

“Lijep dan za njega, čestitam mu rođendan, on je s nama i trenira. Sigurno je da zaslužuje minute po onom ono što je pokazao. Kao trener, ja sam jako zadovoljan”, rekao je Leko o mladom adutu.

Uoči derbija, dio priče bio je posvećen i golmanu Karlu Sentiću, kojem su navijači zviždali tijekom prošlotjedne teško izborene pobjede s 2:1 protiv Gorice na Poljudu, a tema je bila i forma Filipa Krovinovića.









“Normalno da pričamo o Sentiću, on je izbio dvije lopte krivo, nakon naše loše utakmice to se odrazilo na njemu. On je dobar momak, ovo je proces odrastanja. Ako uspiješ ovdje, onda možeš igrati gdje hoćeš”, istaknuo je Leko.

“Što se Filipa tiče, ja sam s njime jako zadovoljan. Gorica mu je bila malo lošija utakmica, ali i naša igra momčadski nije bila na nivou. Njega treba forsirati, treba šutirati, a onda će gol doći. On je kao desetka ili osmica, zbrajaju mu se golovi i asistencije, kao u košarci. On ima ogroman kapacitet, dobro je fizički spreman i treba malo promijeniti stil igranja da bi došli golovi”, smatra Hajdukov trener.

Leko je dio priče posvetio i Dinamu, s velikim pohvalama na račun Ante Čačića.









“Ne znam zašto je osporavan, napravio je nestvaran posao. Došao je prošle sezone kada je bilo, kako kažu, ‘drži gaće’, osvojio je naslov, napravio je lijep rezultat u Ligi prvaka, dominira u prvenstvu. Ocjena 9,5 od 10, jedan od naših najuspješnijih trenera zadnjih 20 godina”, kazao je Hajdukov trener o svojem kolegi s Dinamove klupe.