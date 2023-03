ČAČIĆ BEZ KAPETANA, NE IDE U SVOJ GRAD: Još dva igrača pod upitnikom, a Dinamo brine i još jedna stvar

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Pred nama je 25. kolo HNL-a, a vodeći Dinamo dolazi na Šubićevac gdje ih čeka Šibenik. Ante Čačić danas je najavio susret te pomalo iznenadio svojom odlukom.

“Nakon napornog tjedna imali smo dva dana odmora. Imamo problema, Ademi neće biti za utakmicu, male poteškoće osjećaju Perić i Ivanušec. Vidjet ćemo nakon ovog treninga hoće li biti sposobni za utakmicu, a svi su ostali sposobni” rekao je iskusni stručnjak.

Ademi je ovog tjedna potpisao za kineski Beijing te će za dva tjedna postati njihov igrač. Navijači su očekivali da će Ademi još jednom istrčati na Šubićevac gdje je počeo svoju karijeru.





Reprezentativna pauza

Komentirao je i popis Zlatka Dalića: “Veseli me što se Ivanušec, koji je bio stalni član A-vrste, vratio u reprezentaciju. To govori da svaki igrač svojom zaslugom dobije što mu pripada. Svakako nas veseli što je pretpoziv dobio i Špikić. On je igrač koji je skrenuo na sebe pozornost u zadnjoj polusezoni. Igra dobro, svaki igrač koji iskoči na takav način je zadovoljstvo klubu.”

Za kraj je najavio susret, spominjući i stanje terena koje izaziva zabrinutost: “Teško gostovanje, Šibenik je u situaciji u kojoj se bori za ostanak u ligi. To je momčad koja se izgranirala s dosta igrača, pokazuju cijelo proljeće kvalitetne igre. To je dobar i motivirani domaćin, vegetacija nije u punom jeku, pa ne očekujem bajan travnjak. Naša intencija je uvijek tražiti tri boda i predstaviti se u najboljem svijetlu. Ako će biti tako, bit ću zadovoljan.”









Dinamo ima velikih 12 bodova prednosti u odnosu na Hajduk te utakmicu manje. Osim što su praktički osigurali naslov Dinamo je i u polufinalu kupa gdje igraju također na Šubićevcu protiv Šibenika.