BUGARSKI CIRKUS DOBIO NASTAVAK: Izbornik podnio ostavku!

Izbornik Bugarske nogometne reprezentacije Krasimir Balakov podnio je ostavku.

Razlog ostavke je katastrofalni poraz Bugarske od Engleske (6:0) te sramotno ponašanje dijela navijača Bugarske koji su rasistički vrijeđali igrače Gordog Albiona. Zbog te utakmice ostavku je podnio i predsjednik Saveza Borislav Mihajlov.

OFFICIAL: Bulgaria manager Krasimir Balakov has resigned as manager of the national team following the racial abuse directed at England players in Sofia. pic.twitter.com/rEuFoW8WEF

— Squawka News (@SquawkaNews) October 18, 2019