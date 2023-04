BRUTALNO SU GA NAPALI, A SAD JE DALIĆU ‘ZA LEĐIMA’! Stoički je podnio uvrede, da bi na kraju sve šokirao

Autor: Andrija Kačić Karlin

U nizu naših dobrih, renomiranih trenera jedan stručnjak se ovih dana izdvaja. Još odjekuje njegova pobjeda sa svojim Marseillesom u Lyonu. Da, Igor Tudor na najboljem je putu da klubu s južnih francuskih obala Mediterana osigura plasman u Ligu prvaka. Što će apsolutno biti njegov veliki uspjeh, napose nakon što je u Marseillesu prošao golgotu.

Čim je došao, sa svojim neuobičajenim i oštrim metodama odmah je trpio i kritike i pritisak. Lako se moglo zaključiti da su ga cijela momčad i navijači dočekali na nož. No, uprava je imala povjerenja u njega. Danas ga i navijači slave kao heroja. Inače, Tudora su trenirali veliki treneri dok je bio još igrač, samo da je pokupio dio njihovog znanja mora biti pravi nogometni mudrac.

Kada se to spoji s njegovom nadasve arogantnom i žestokom osobnošću dobiva se spoj trenera koji je jak i strategijski i psihički, on je čovjek koji se nameće kao autoritet i ne trpi ni najmanje znakove samovolje.





Postao je omiljen

Još kad je izbacio premoćni PSG iz Kupa, a i u prvenstvu mu je disao kao bijesni vuk za vratom… Malo-pomalo postajao je omiljen. S Marseillesom je napravio veliki posao, u gradu koji pršti od očekivanja, temperamenta i želje za uspjehom.

Možda možemo reći da se kao trener u Hajduku „školovao„, ali na talijanskoj „čizmi„ se vjerodostojno dokazao. Bio je najprije pomoćnik Pirlu u Juventusu, a vodio je samostalno Udinese i Veronu. Možda s promjenjivim uspjehom, ali to nisu bili klubovi iz elitnog razreda talijanskog nogometa. A opet su bili kud i kamo bolji pod Tudorom nego pod njegovim prethodnicima.

S takvim pedigreom, ali i sumnjičavošću navijača u Marseillesu došao je na jug Francuske. I nakon nekoliko treninga gotovo je izbila pobuna igrača. Sve je to Tudor stoički podnio, da bi danas bio isto slavljen od tih „pobunjenika„. Ako ćemo pravo, Tudor je u zadnje vrijeme naše najugodnije trenersko iznenađenje.

No, ako Tudor ovih dana uživa pod svijetlima pozornice nećemo pretjerati ako ćemo reći kako naša nogometna scena, što se tiče trenera, ima što ponuditi i europskom klupskom nogometu, a tu je i Zlatko Dalić koji tako suvereno vodi našu reprezentaciju. Srebro i bronca s dvije zadnje svjetske smotre, pa to zvuči tako nadrealno da jedva i sada u to vjerujemo. A sve smo vidjeli uživo, a još uvijek ne vjerujemo.

S ta dva gorostasna uspjeha Zlatko Dalić nesumnjivo je još uvijek naše prvo trenersko ima i u taj zaključak ne može biti nikakve sumnje. No, posao izbornika posve je drugačiji od posla trenera u klubu. I zato je u ovoj priči Dalić i pomalo izvan konkurencije kada ga uspoređujemo s našim europski uspješnim trenerima, Robertom Kovačem, Ivanom Jurićem, Igorom Tudorom i Slavenom Bilićem.

Osvoji li, primjerice, Dalić s Hrvatskom skorašnji finale Lige nacija – dugo mu nitko neće biti ravan.









Oni koji zaista poznaju nogomet i trenersku struku i posao znaju da je biti trener kluba i biti trener reprezentacije, dakle izbornik, nešto posve različito. Zapravo, to su dva različita posla. Trener kluba je sa svojim igračima baš svaki dan, zna sve njihove vrline, mane, formu i stanja iz sata u sat. Izbornički posao je nešto posve drugo.

Tu je trener kratko s igračima, kraće nego prije kada su i reprezentativne pripreme bile duže. On je tu ponajprije psiholog, taktičar i filozof. S igračima radi kraće ali žustrije, a posao mu je sveden u kratko vrijeme na puno jezgrovitiji način nego klupskom treneru.

Dalić se kao dobar klupski trener pokazao u Saudijskoj Arabiji i Emiratima, s tim renomeom zasjeo je na klupu reprezentacije i napravio čudesa. No, Lige petice nije doživio, što ne znači da jednog dana neće. Čisto sumnjamo da će vječno ostati na klupu reprezentacije, kao i da mu neće doći nemoralna ponuda za neki europski klub.









Idemo dalje. Dva naša bivša izbornika prolaze zanimljive dane, Niko Kovač u Wolfsburgu i Slaven Bilić koji je nedavno popio otkaz u Wolfsburgu.

Niko Kovač,stariji, sa svojim bratom Robertom kao pomoćnikom, slovi doslovce kao trener-tiranin. Jednostavno, njemu je profesionalnost toliko u krvi da ne dozvoljava niti najmanja odstupanja u disciplini, igri i ponašanjul I to ga košta brojnih nevolja, pa i otkaza po klubovima… Očito jest da se Niko Kovač na svim svojim destinacijama, od hrvatske reprezentacije, preko Eintrachta, Bayerna ili Monaca susreće s istim problemima.

Slovi kao skup trener, trenira bogate i moćne klubove. I nije da nije imao uspjeha, ta osvojio je naslov s Bayernom ali se posvađao s najvećim zvijezdama kluba. U Eintrachtu je preporodio momčad, kao i u Monacu. Ali, uvijek izbije na površinu nešto što se događa unutar četiri zida svlačionice. Tako ga je i u Bayernu snašao izvanredni ptkaz. Ne dira to njega previše. On uvijek tjera po svom. Nakon isto naprasnog odlaska iz Monaca u U Wolfsburgu je sezonu počeo očajno, iz prvih pet kola od mogućih 15 bodova osvojio je tek dva. No, njegov rad se počeo naknadno isplaćivati.

Kako su neki njemački mediji objavljivali, godišnja plaća Nike Kovača u Wolfsburgu iznosi četiri milijuna eura i s tim iznosom on je drugi najplaćeniji trener u Bundesligi. Jasno, ovako visoka godišnja apanaža bila je znak velikog povjerenja kojeg su čelnici Wolfsburga imali prema Niki Kovaču. Pritom, tražili su se reultati.

Danas ih ima! Doveo je svoju momčad nadomak pozicije koja vodi u Ligu prvaka. Što bi za Wolfsburg koji je lani bio tek na 12. poziciji bio veličanstven uspjeh. To samo pokazuje kako velike ambicije ima ovaj beskompromisan trener.

Slaven Bilić?! Nakon avantura u Kini i Saudijskoj Arabiji, a prije toga vodeći West Ham i WBA, s Watfordom mu je bilo turbulentno. Da, cilj mu je bio plasman među šest najboljih u drugom razredu engleskog nogometa, jer bi se mogao naći u kvalifikcijama za Premiership. On posjeduje autoritet u Engleskoj, a nakon što je radio i u moskovskom Lokomotivu, turskom Besiktasu čini nam se da je najbolje vodio hrvatsku reprezentaciju. Naposljetku, Watford je bio toliko blijed da mu je uskoro stigao i otkaz. Bio je nedavno kandidat za klupunturskog Trabzonspora i malo jeniznenašenje da je prednost ispred njega dobio Nenad Bjelica.,

Osvrnimo se na još jedno ime. U kontinuitetu sjajne stvari radi Ivan Jurić, danas trener Torina. On je kao trener dugo u talijanskom nogometu, zna ga u detalje. Čak je lani zaslužio veliko priznanje za svoj rad. Jurić je u odabiru uglednog nogometnog časopisa FourFourTwo našao svoje mjesto među 50 najboljih svjetskih trenera, s plasmanom na 42. mjesto u ovoj konkurenciji.

Danas na klupi Torina, 47 godišnji Splićanin je pretprošlu sezonu završio kao trener Verone, a uoči nastavka talijanskog prvenstva u 2022. godini, njegov sadašnji klub Torino opet je u sedlu. Jurić je u ovom izboru bio ispred i nekih slavnih nogometnih imena, poput današnjeg Barceloninog trenera Xavija i dugogodišnjeg iskusnog španjolskog stručnjaka Rafaela Beniteza, koji je tijekom karijere vodio Real Madrid, Liverpool, milanski Inter i Chelsea, a sada je u Evertonu.

Dotični časopis FourFourTwo u opisu posla koji Ivan Jurić obavlja sa svojim momčadima donosi da je Hrvat na klupi Verone napravio puno iako je riječ o klubu u kojem je jako prometno, s čestim dolascima i odlascima igrača. Inače, na prvom mjestu poretka koji je objavio FourFourTwo nalazi se Josep Guardiola.

Skroman, samozatajan, uporan do iznemoglosti i sklon učenju kao trener se gradio mukotrpno i to s momčadi koje su imale jeftine igrače, a on bi redovito te momčadi poboljšavao i dovodio do boljih pozicija. Njegove momčadi igraju uzbudljiv nogomet, visok presing, s borbenim pristupom poput vojnika na bojišnici. Jurićeve postave ne gube lopte zato jer ne znaju za pojam – izgubljena lopta. A nije imao sreće s momčadima koje je vodio, nikad u postavama nije imao izvanserijske nogmetaše. Nego redom nedokazane i neafirmirane igrače. A onda bi on od njih radio još bolje igrače. Zna svakom igraču pronaći pravu poziciju, a vele u Italiji da ga i igrači vole, poštuju njegov pristup i vole razgovore s njime.

U Italiji je bio pomoćni trener u Interu i Palermu. Prvi je samostalni posao imao u Mantovi, da bi potom preuzeo Crotone i s njime ostvario najveći uspjeh u 106 godina postojanja kluba. Doveo ju je u Prvu ligu. Tri puta je bio trener Genoe, u kojoj je i igrao i završio karijeru. Pa je bio u Veroni, čim je postala prvoligaš za novog trenera je uzela baš Jurića, naslijedio je Alfreda Agliettija.

I u nekoliko mjeseci u Hellas Veroni Ivan Jurić je napravio takvu renesansu u klubu da su članovi uprave bili oduševljeni. Zapravo, ne vjeruju što im se sve lijepoga dogodilo u posljednje vrijeme. Pa, pogledajte ovaj recentni podatak. Momčad koja je još prije tri ljeta vrijedila manje od deset milijuna eura nakon pola godine je procijenjena 83 milijuna eura.

Jest, upadne Torino u male krize, ali ga u pravilu Jurić izvuče. Evo, neki dan je Torino stigao do prve pobjede u zadnjih pet kola, u gostima protiv Lazija, Bio je tomprvi poraz rimskog kluba nakon četiri uzastopne pobjede. Torino je ovom pobjedom napredovo na deseto mjesto sa 42 boda, dok je Lazio i dalje drugi sa 61 bodom. U vodstvu je Napoli sa 75 bodova. Što želimo reći. Fin je to doseg Jurićevog Torina kojem su prije prvenstva, s obzirom na kostur momčadi, prognozirali ispadanje iz Serije A.

Na kraju, Igor Tudor je u najvećem fokusu. Dogodine bi ga trebali gledati u Ligi prvaka. Hmmm, a ne tako davno nije valjao ni Hajduku…