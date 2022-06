BRUTALNO ISKRENO: ‘Bio sam spreman ga ubiti, a bili smo prijatelji prije’

Rat sve mijenja, prijatelj puca na prijatelja, biraju se strane, a obrana nečeg većeg od samog sebe mijenja ljude i postajemo neprijatelji u punom smislu te riječi.

Kako drugačije shvatiti i ne opravdati izjavu Ukrajinskog plivača Mihaila Romančuka, koji je bio veliki prijatelj s Ruskim plivačem Jevgenijem Rilovim do početka agresije na njegovu zemlju, a možda i malo dulje.

Wobec tego FINA zawiesiła go na 9 m-cy. Czy to istotne? Owszem, bo pokazuje, że sportowcy 🇷🇺 mogą ZAWSZE spodziewać się konsekwencji. pic.twitter.com/iMCkEnlB0v

No Rilov se pojavio na Moskovskom mitingu sa sad već zloglasnim Z i od tada je za Romančuka on neprijatelj, a nije imao niti mogućnost birati.

Spreman ubiti

“Ako mi neko kaže da sport nije politika, ja ću im reći da je sport najveća sfera politike. Ispravna je odluka da Rusi ne budu prisutni na natjecanjima, jer da vidim neke od ruskih momaka ne znam kako bih reagirao prema njima. Možda bih bio agresivan”, rekao je Romančuk i spomenuo Rilova nimalo ugodno:

“Naročito kada se Rilov pojavio na mitingu Putina u Moskvi u ožujku. Bio sam spreman ga ubiti. Bili smo prijatelji prije, ali sve se promijenilo”, izjavio je ukrajinski plivač.

Mykhailo Romanchuk ‘ready to kill’ former friend Evgeny Rylov pictured at pro-Putin rally – story by ⁦@StateOfSwimming⁩https://t.co/OzFl4QPua4

— Martyn Ziegler (@martynziegler) June 22, 2022