BRUTALAN NAPAD NA MLADOG VATRENOG! Trojica ga napala iz zasjede, sačekuša, oglasila se i policija!

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Težak incident za mladog Vatrenog. Naime, Roko Jureškin, koji je krajem ožujka sudjelovao u dvije posljednje utakmice koje je vodio Igor Bišćan, prijateljskim dvobojima s Izraelom i Engleskom, doživio je napad u Italiji.

Taj 22-godišnji veznjak koji igra u talijanskom drugoligašu Beneventu na posudbi iz Pise, napadnut je iz zasjede tijekom poslijepodnevnih sati.

Dakle, Jureškin je vozio automobil nakon treninga kad su ga trojica napadača zaustavila i napala na ulicama Beneventa, a jedan od njih udario ga je u lice, prenose talijanski mediji.





Reagirao i nogometaš

Odmah su potom pobjegli, a Jureškin je otišao na policiju i prijavio napad te potražio pomoć kod klupskih liječnika. Policija se bacila u potragu za akterima tog kukavičkog čina…

“Osuđujemo počinitelje ove nasilne geste. Ponašanje nekih pojedinaca ne može dovesti u pitanje sportski duh Beneventa. Pozivam sve navijače da u miru proživimo završnicu prvenstva. U ime grada ispričavam se Jureškinu zbog ovog napada”, kazao je gradonačelnik Beneventa Clemente Mastella.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Roko Jureškin (@rokojureskin)









Nagađa se da se napad dogodio zbog nezadovoljstva igrama Beneventa, koji je nakon 32 odigrana kola na posljednjoj poziciji i izvjesno je njegovo ispadanje u treći razred talijanskog nogometa.

Jureškin se u četvrtak oglasio preko Instagrama:

“Želim vas samo kratko obavijestiti i reći da sam dobro nakon incidenta koji se dogodio prije dva dana, cijenim sve poruke zabrinutosti i ljubavi. Srećom, ništa se ozbiljnije nije dogodilo. Nisu to baš neki hrabri ljudi koji nekoga udare i pobjegnu. U novinama su malo pretjerali u opisu, svi koji me poznaju znaju da me ovakve stvari ne mogu ni uplašiti niti uznemiriti. Sada se okrećemo važnijim stvarima i fokusirat ćemo na sljedeću utakmicu koja je ispred nas.”









To se sve dogodilo A pred Beneventom je u subotu Reggina, koja mu je također poslala poruku podrške:

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Roko Jureškin (@rokojureskin)

“Mislima smo uz Jureškina i izražavamo mu maksimalnu solidarnost. Jedva ga čekamo vidjeti i zagrliti u Beneventu.”

Inale, Jureškin je dijete Hajduka, bio je član i Adriatica, Primorca i Dugopolja te slovačkih klubova Sereda i Žiline, a u srpnju 2022. angažirala ga je Pisa.

Od veljače je u Beneventu gdje se nije naigrao, upisao je tek pet nastupa, a u posljednja tri kola nije ulazio s klupe.