BROZOVIĆU ‘SAPUNAJU DASKU’, U IGRI I MAJSTOR IZ BEOGRADA: ‘U njega potpuno vjeruje’!

Napeto je ovih dana u priči Marcela Brozovića i milanskog Intera, barem po onom što se piše u medijima u Italiji. Već smo pisali o dijelu priča koje su okružile 30-godišnjeg veznjaka Vatrenih, s naglaskom ne samo na to da Brozovićev status u momčadi više nije toliko čvrst dok se čeka povratak nakon ozljede lista, već i s informacijom da se slušaju ponude potencijalnih zainteresiranih klubova.

Kako tvrde u dijelu talijanskih medija, dio razloga što Brozović više nije toliko siguran za ostanak u Interu leži u njegovoj plaći koja za klub nije lak zalogaj ako iskusni Vatreni neće biti u prvom planu. Gazzetta dello Sport, najpoznatiji talijanski sportski dnevnik, donio je informaciju da bi Inter pustio Brozovića za odštetu od 30 milijuna eura, a Gazzetta je u priči o iskusnom hrvatskom reprezentativcu istaknula i još jedan važni aspekt koji Interu, kako se tvrdi, ne pada lako, povezan s ‘Brozovim’ oporavkom od ozljede.

U tom dijelu priče, spominje se i Brozovićeva suradnja s jednim majstorom iz Beograda, Andrejom Milutinovićem, stručnjakom za tjelesnu pripremu i za oporavak igrača. Gazzetta je objavila da iskusni Vatreni već neko vrijeme surađuje s beogradskim stručnjakom. “U njega potpuno vjeruje”, piše poznati talijanski sportski list, dodajući da Brozović sluša savjete ovog “Messija za mišiće”.

Svojedobno, na Twitteru je bila objavljena jedna fotografija na kojoj je Brozović u Beogradu bio u društvu Matea Kovačića, nekoliko srpskih igrača i legendarnog golmana Gianluigija Buffona, a s njima je bio i Andreja Milutinović. Tog stručnjaka za tjelesnu pripremu u Italiji, pak, povezuju i s Milanom, o čemu piše Gazzetta, spominjući tu vezu Milutinovića i Interovog gradskog rivala.

Dusan Vlahovic, Duaan Tadic, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Gianluigi Buffon, Nikola Milenkovic, Sasa Lukic & Matija Nastasic are all in Belgrade 🇷🇸 training with fitness coach Andreja Milutinovic.

👟 pic.twitter.com/tZXLQxXdZO

— Serbian Football (@SerbianFooty) July 6, 2022