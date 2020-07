Brozovića stigla žestoka kazna: Prisjeo mu izlazak! Inter ga dobro opleo po džepu

Turopoljski top Marcelo Brozović opet se malo zaigrao i zbog toga će skupo platiti. No nije mu to prvi put. Ostao je bez vozačke dozvole i terenca vrijednog 300 tisuća eura nakon što je u Milanu prošao kroz crveno na semaforu. Sve su to vidjeli policijaci u Milanu i odmah su ga zaustavili. Utvrdili su da je naš repezentativac to skrivio u alkoholiziranom stanju.

Tu nije bio kraj kaznama za Brozovića jer ga je kaznio i njegov klub Inter. Milanski velikan kaznio ga je sa 100 tisuća eura. Postojala je mogućnost i da ga trener Antonio Conte izbaci iz momčadi za večerašnju utakmicu protiv Torina, ali to se neće dogoditi.

Brozović je alkoholiziran za volanom zakon kršio i u Hrvatskoj. Za Božić 2016. zaustavio ga je policajac koji ga je pratio kako kroz dva semafora prolazi kroz crveno. Tada je napuhao 0,87 promila, a autom je upravljao bez vozačke dozvole jer je bez nje ostao dva mjeseca prije.